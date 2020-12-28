Авиация Севфлота не может вылететь к месту ЧП с "Онегой" из-за погоды
МУРМАНСК, 28 дек – РИА Новости. Авиация Северного флота готова вылететь к месту затопления траулера "Онега" в Баренцевом море, однако пока не позволяет погода, сообщили журналистам в пресс-службе регионального МЧС.
"В готовности находится авиация Северного флота, в данный момент применение осложняется коротким световым днем и неблагоприятными погодными условиями. Высота волн на месте достигает 4 м, температура воздуха около – 20 градусов", - говорится в сообщении.
Как сообщили в ведомстве, по предварительной информации, на борту находилось 19 человек: 16 человек из Мурманской области, по одному - из Архангельска, Курской и Ростовской областей. В настоящее время два человека спасены рыболовным траулером "Войково".
"Организовано взаимодействие с Морским спасательным координационным центром, Северным флотом, Северо-западным авиационным поисково-спасательным отрядом. Координирует и руководит операцией Морской спасательный координационный центр. УМВД России по Мурманской области осуществляет сбор информации об экипаже судна (место регистрации, проживания, состав семьи)", - отметили в пресс-службе.
По данным ведомства, в настоящее время одно судно работает на месте крушения, на поиски и оказание помощи движутся еще три. Сообщается, что глава Мурманской области Андрей Чибис дал поручение вице-губернатору Дмитрию Филиппову о создании рабочей группы по оказанию всесторонней помощи родственникам членов экипажа потерпевшего бедствия судна. Ситуация находится на личном контроле главы региона.
Ранее в МЧС РФ сообщили, что в понедельник утром судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, спасены двое. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения.