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Авиация Севфлота не может вылететь к месту ЧП с "Онегой" из-за погоды
Авиация Севфлота не может вылететь к месту ЧП с "Онегой" из-за погоды
Авиация Северного флота готова вылететь к месту затопления траулера "Онега" в Баренцевом море, однако пока не позволяет погода, сообщили журналистам в... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T11:53
2020-12-28T11:53
крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море
андрей чибис
архангельск
мурманская область
происшествия
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МУРМАНСК, 28 дек – РИА Новости. Авиация Северного флота готова вылететь к месту затопления траулера "Онега" в Баренцевом море, однако пока не позволяет погода, сообщили журналистам в пресс-службе регионального МЧС.Как сообщили в ведомстве, по предварительной информации, на борту находилось 19 человек: 16 человек из Мурманской области, по одному - из Архангельска, Курской и Ростовской областей. В настоящее время два человека спасены рыболовным траулером "Войково"."Организовано взаимодействие с Морским спасательным координационным центром, Северным флотом, Северо-западным авиационным поисково-спасательным отрядом. Координирует и руководит операцией Морской спасательный координационный центр. УМВД России по Мурманской области осуществляет сбор информации об экипаже судна (место регистрации, проживания, состав семьи)", - отметили в пресс-службе.По данным ведомства, в настоящее время одно судно работает на месте крушения, на поиски и оказание помощи движутся еще три. Сообщается, что глава Мурманской области Андрей Чибис дал поручение вице-губернатору Дмитрию Филиппову о создании рабочей группы по оказанию всесторонней помощи родственникам членов экипажа потерпевшего бедствия судна. Ситуация находится на личном контроле главы региона.Ранее в МЧС РФ сообщили, что в понедельник утром судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, спасены двое. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения.Рыболовецкое судно "Онега" было построено в Норвегии в 1979 году, валовая вместимость – 368 тонн, порт приписки - Мурманск, ходило под флагом России. Согласно данным Marine Traffic, судно вышло из норвежского порта Киркенес 14 декабря, а последний раз заходило в Мурманск 11 декабря.
https://ria.ru/20201228/sudno-1591183279.html
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крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, андрей чибис, архангельск, мурманская область, происшествия

Авиация Севфлота не может вылететь к месту ЧП с "Онегой" из-за погоды

11:53 28.12.2020
 
© Фото : АО "Вариант РПФ"Судно "Онега"
Судно Онега - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© Фото : АО "Вариант РПФ"
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МУРМАНСК, 28 дек – РИА Новости. Авиация Северного флота готова вылететь к месту затопления траулера "Онега" в Баренцевом море, однако пока не позволяет погода, сообщили журналистам в пресс-службе регионального МЧС.

"В готовности находится авиация Северного флота, в данный момент применение осложняется коротким световым днем и неблагоприятными погодными условиями. Высота волн на месте достигает 4 м, температура воздуха около – 20 градусов", - говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, по предварительной информации, на борту находилось 19 человек: 16 человек из Мурманской области, по одному - из Архангельска, Курской и Ростовской областей. В настоящее время два человека спасены рыболовным траулером "Войково".
"Организовано взаимодействие с Морским спасательным координационным центром, Северным флотом, Северо-западным авиационным поисково-спасательным отрядом. Координирует и руководит операцией Морской спасательный координационный центр. УМВД России по Мурманской области осуществляет сбор информации об экипаже судна (место регистрации, проживания, состав семьи)", - отметили в пресс-службе.
Побережье Баренцева моря на Кольском полуострове - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
10:43
На борту затонувшего судна "Онега" находился уроженец Сьерра-Леоне
По данным ведомства, в настоящее время одно судно работает на месте крушения, на поиски и оказание помощи движутся еще три. Сообщается, что глава Мурманской области Андрей Чибис дал поручение вице-губернатору Дмитрию Филиппову о создании рабочей группы по оказанию всесторонней помощи родственникам членов экипажа потерпевшего бедствия судна. Ситуация находится на личном контроле главы региона.
Ранее в МЧС РФ сообщили, что в понедельник утром судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, спасены двое. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения.
Рыболовецкое судно "Онега" было построено в Норвегии в 1979 году, валовая вместимость – 368 тонн, порт приписки - Мурманск, ходило под флагом России. Согласно данным Marine Traffic, судно вышло из норвежского порта Киркенес 14 декабря, а последний раз заходило в Мурманск 11 декабря.
Судно Онега - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
11:17
ЧП и аварии на морских судах в России в 2020 году
 
Крушение рыболовного судна "Онега" в Баренцевом мореАндрей ЧибисАрхангельскМурманская областьПроисшествия
 
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