https://ria.ru/20201228/vrachi-1591253615.html
Голикова отметила профессионализм российских врачей
Голикова отметила профессионализм российских врачей
Нужно гордиться врачами, медицинской школой, так как несмотря на проблемы в здравоохранении, они умеют лечить, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T16:20
2020-12-28T16:20
2020-12-28T16:20
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здоровье - общество
татьяна голикова
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 дек – РИА Новости. Нужно гордиться врачами, медицинской школой, так как несмотря на проблемы в здравоохранении, они умеют лечить, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Нужно гордиться нашими врачами, нашей медицинской школой и сказать им большое спасибо, что, несмотря на те проблемы, которые в системе здравоохранения продолжают сохраняться, они умеют лечить и являются надежной опорой для нас всех", - сказала Голикова в эфире программы "Познер" на Первом канале.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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