https://ria.ru/20201228/vrachi-1591253615.html

Голикова отметила профессионализм российских врачей

Голикова отметила профессионализм российских врачей

Нужно гордиться врачами, медицинской школой, так как несмотря на проблемы в здравоохранении, они умеют лечить, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T16:20

2020-12-28T16:20

2020-12-28T16:20

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 дек – РИА Новости. Нужно гордиться врачами, медицинской школой, так как несмотря на проблемы в здравоохранении, они умеют лечить, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Нужно гордиться нашими врачами, нашей медицинской школой и сказать им большое спасибо, что, несмотря на те проблемы, которые в системе здравоохранения продолжают сохраняться, они умеют лечить и являются надежной опорой для нас всех", - сказала Голикова в эфире программы "Познер" на Первом канале.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201227/simptomy-1591085064.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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