https://ria.ru/20201228/vory-1591162936.html

Эксперт рассказал, как распознать "домушника" в костюме курьера

Эксперт рассказал, как распознать "домушника" в костюме курьера

Воры часто проникают в подъезды и квартиры россиян под видом курьеров из служб доставки, распознать злоумышленника в костюме "доставщика" можно наводящими... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T06:05

2020-12-28T06:05

2020-12-28T06:05

россия

общество

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Воры часто проникают в подъезды и квартиры россиян под видом курьеров из служб доставки, распознать злоумышленника в костюме "доставщика" можно наводящими вопросами, рассказал РИА Новости генеральный директор компании "Delta Системы безопасности" Андрей Цыбаков."Как этого избежать? Не пускать курьера в подъезд, - если он действительно везет заказ, то он знает код домофона или может позвонить заказчику, лучше спросить в какую квартиру он несет заказ. Если это переодетый злоумышленник, то скорее всего он растеряется и замнется с ответом, а вы всегда сможете попросить его позвонить в квартиру, куда он несет заказ. Визуально отличить "домушника" сложно, единственный способ - задать наводящие вопросы", - отметил эксперт.Цыбаков добавил, что лучше всего просто не открывать дверь курьеру, если вы не ждете доставку, нажать тревожную кнопку или вызвать соответствующие службы. Однако если человек все-таки не глядя открыл дверь и понял, что перед ним вор, то нужно срочно вызывать помощь.По словам Цыбакова, также нужно дать понять злоумышленнику, что в квартире люди, например, можно громко говорить. "Можно также включить на любом устройстве видеоролик, в котором между собой общаются мужчины – за дверью сложно отличить звук воспроизведения от реального разговора. Если у вас есть ребенок – спрячьте его в дальней комнате и укройтесь рядом с ним. Забаррикадируйте дверь в это помещение. Позвоните друзьям, соседям, родственникам и сообщите о происходящем - позовите на помощь", - порекомендовал эксперт.

https://radiosputnik.ria.ru/20201221/domushnik-1590274656.html

https://ria.ru/20200511/1571276353.html

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россия, общество