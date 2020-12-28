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Эксперт рассказал, как распознать "домушника" в костюме курьера
Эксперт рассказал, как распознать "домушника" в костюме курьера
Воры часто проникают в подъезды и квартиры россиян под видом курьеров из служб доставки, распознать злоумышленника в костюме "доставщика" можно наводящими... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T06:05
2020-12-28T06:05
россия
общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Воры часто проникают в подъезды и квартиры россиян под видом курьеров из служб доставки, распознать злоумышленника в костюме "доставщика" можно наводящими вопросами, рассказал РИА Новости генеральный директор компании "Delta Системы безопасности" Андрей Цыбаков."Как этого избежать? Не пускать курьера в подъезд, - если он действительно везет заказ, то он знает код домофона или может позвонить заказчику, лучше спросить в какую квартиру он несет заказ. Если это переодетый злоумышленник, то скорее всего он растеряется и замнется с ответом, а вы всегда сможете попросить его позвонить в квартиру, куда он несет заказ. Визуально отличить "домушника" сложно, единственный способ - задать наводящие вопросы", - отметил эксперт.Цыбаков добавил, что лучше всего просто не открывать дверь курьеру, если вы не ждете доставку, нажать тревожную кнопку или вызвать соответствующие службы. Однако если человек все-таки не глядя открыл дверь и понял, что перед ним вор, то нужно срочно вызывать помощь.По словам Цыбакова, также нужно дать понять злоумышленнику, что в квартире люди, например, можно громко говорить. "Можно также включить на любом устройстве видеоролик, в котором между собой общаются мужчины – за дверью сложно отличить звук воспроизведения от реального разговора. Если у вас есть ребенок – спрячьте его в дальней комнате и укройтесь рядом с ним. Забаррикадируйте дверь в это помещение. Позвоните друзьям, соседям, родственникам и сообщите о происходящем - позовите на помощь", - порекомендовал эксперт.
https://radiosputnik.ria.ru/20201221/domushnik-1590274656.html
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россия, общество

Эксперт рассказал, как распознать "домушника" в костюме курьера

06:05 28.12.2020
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкКвартира
Квартира - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Воры часто проникают в подъезды и квартиры россиян под видом курьеров из служб доставки, распознать злоумышленника в костюме "доставщика" можно наводящими вопросами, рассказал РИА Новости генеральный директор компании "Delta Системы безопасности" Андрей Цыбаков.
"Мы все видим сотни людей в ярких куртках и с характерными рюкзаками, а на сайтах объявлений довольно легко купить эту форму. Соседи или жильцы подъезда пускают курьера без лишних вопросов, консьерж тоже открывает дверь курьеру, который спешит поскорее доставить заказ. В дальнейшем вор просто выбирает квартиру, в которой никого нет, и делает свое дело", - сказал Цыбаков.
"Как этого избежать? Не пускать курьера в подъезд, - если он действительно везет заказ, то он знает код домофона или может позвонить заказчику, лучше спросить в какую квартиру он несет заказ. Если это переодетый злоумышленник, то скорее всего он растеряется и замнется с ответом, а вы всегда сможете попросить его позвонить в квартиру, куда он несет заказ. Визуально отличить "домушника" сложно, единственный способ - задать наводящие вопросы", - отметил эксперт.
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Цыбаков добавил, что лучше всего просто не открывать дверь курьеру, если вы не ждете доставку, нажать тревожную кнопку или вызвать соответствующие службы. Однако если человек все-таки не глядя открыл дверь и понял, что перед ним вор, то нужно срочно вызывать помощь.
"Закройте на дополнительные замки входную дверь. Если возможно, используйте внутреннюю задвижку. Этим вы сможете предотвратить вторжение или как минимум выиграть дополнительное время. Наберите номер 112 и вызовите полицию - в разговоре, в первую очередь, следует четко объяснить причину вызова, дать адрес места нахождения и ФИО. Если вы являетесь клиентом частного охранного предприятия – с помощью "тревожной кнопки", постановкой объекта на охрану или иным способом сообщите им о происходящем. Если вы проживаете на первом этаже, постарайтесь покинуть квартиру через окно. В частных домах нередко бывает второй вход, используйте его", - посоветовал он.
По словам Цыбакова, также нужно дать понять злоумышленнику, что в квартире люди, например, можно громко говорить. "Можно также включить на любом устройстве видеоролик, в котором между собой общаются мужчины – за дверью сложно отличить звук воспроизведения от реального разговора. Если у вас есть ребенок – спрячьте его в дальней комнате и укройтесь рядом с ним. Забаррикадируйте дверь в это помещение. Позвоните друзьям, соседям, родственникам и сообщите о происходящем - позовите на помощь", - порекомендовал эксперт.
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