https://ria.ru/20201228/vooruzheniya-1591166088.html

Россия выполнила в 2020 году все планы по экспорту вооружений

Россия выполнила в 2020 году все планы по экспорту вооружений

Россия в 2020 году выполнила все обязательства по поставкам на экспорт военной техники и вооружения, заявил вице-премьер Юрий Борисов. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T07:55

2020-12-28T07:55

2020-12-28T07:55

россия

юрий борисов (вице-премьер)

безопасность

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия в 2020 году выполнила все обязательства по поставкам на экспорт военной техники и вооружения, заявил вице-премьер Юрий Борисов."Выполнили все свои обязательства по заключенным контрактам", - сказал он в эфире канала "Россия 24".Борисов уточнил, что продолжается работа по формированию пакета новых контрактов. "Он у нас постоянно в пределах 45-55 миллиардов, а объемы выручки на рынке вооружений всегда колеблются от 14 до 15 миллиардов", - отметил вице-премьер.

https://radiosputnik.ria.ru/20201223/korabli-1590578393.html

россия

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2020

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россия, юрий борисов (вице-премьер), безопасность