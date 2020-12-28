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Россия выполнила в 2020 году все планы по экспорту вооружений
Россия выполнила в 2020 году все планы по экспорту вооружений
Россия в 2020 году выполнила все обязательства по поставкам на экспорт военной техники и вооружения, заявил вице-премьер Юрий Борисов. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T07:55
2020-12-28T07:55
россия
юрий борисов (вице-премьер)
безопасность
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия в 2020 году выполнила все обязательства по поставкам на экспорт военной техники и вооружения, заявил вице-премьер Юрий Борисов."Выполнили все свои обязательства по заключенным контрактам", - сказал он в эфире канала "Россия 24".Борисов уточнил, что продолжается работа по формированию пакета новых контрактов. "Он у нас постоянно в пределах 45-55 миллиардов, а объемы выручки на рынке вооружений всегда колеблются от 14 до 15 миллиардов", - отметил вице-премьер.
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россия, юрий борисов (вице-премьер), безопасность

Россия выполнила в 2020 году все планы по экспорту вооружений

07:55 28.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия в 2020 году выполнила все обязательства по поставкам на экспорт военной техники и вооружения, заявил вице-премьер Юрий Борисов.
"Выполнили все свои обязательства по заключенным контрактам", - сказал он в эфире канала "Россия 24".
Борисов уточнил, что продолжается работа по формированию пакета новых контрактов. "Он у нас постоянно в пределах 45-55 миллиардов, а объемы выручки на рынке вооружений всегда колеблются от 14 до 15 миллиардов", - отметил вице-премьер.
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