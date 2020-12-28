https://ria.ru/20201228/vertolet-1591227447.html

Голикова исполнила мечту мальчика полетать на вертолете над Москвой

Голикова исполнила мечту мальчика полетать на вертолете над Москвой

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова приняла участи в акции "Елка желаний" и исполнила мечту десятилетнего Всеволода - полетать над Москвой на вертолете, сообщили... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T14:36

2020-12-28T14:36

2020-12-28T14:36

новый год—2021

елка желаний

татьяна голикова

москва

общество

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова приняла участи в акции "Елка желаний" и исполнила мечту десятилетнего Всеволода - полетать над Москвой на вертолете, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера.В секретариате рассказали, что Голикова пригласила мальчика с сестрой и мамой в Дом правительства, где провела для них небольшую экскурсию. Она поздравила Коксеновых с наступающим Новым годом и вручила детям подарки, после чего Всеволод в сопровождении родных отправился воплощать свою мечту – наблюдать праздничную столицу с высоты птичьего полета.Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального. За время существования акции исполнено 7 950 заветных желаний.

https://ria.ru/20201221/zhelanie-1590295472.html

москва

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елка желаний, татьяна голикова, москва, общество