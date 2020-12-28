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Голикова исполнила мечту мальчика полетать на вертолете над Москвой
Голикова исполнила мечту мальчика полетать на вертолете над Москвой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова приняла участи в акции "Елка желаний" и исполнила мечту десятилетнего Всеволода - полетать над Москвой на вертолете, сообщили... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T14:36
2020-12-28T14:36
новый год—2021
елка желаний
татьяна голикова
москва
общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова приняла участи в акции "Елка желаний" и исполнила мечту десятилетнего Всеволода - полетать над Москвой на вертолете, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера.В секретариате рассказали, что Голикова пригласила мальчика с сестрой и мамой в Дом правительства, где провела для них небольшую экскурсию. Она поздравила Коксеновых с наступающим Новым годом и вручила детям подарки, после чего Всеволод в сопровождении родных отправился воплощать свою мечту – наблюдать праздничную столицу с высоты птичьего полета.Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального. За время существования акции исполнено 7 950 заветных желаний.
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елка желаний, татьяна голикова, москва, общество

Голикова исполнила мечту мальчика полетать на вертолете над Москвой

14:36 28.12.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова приняла участи в акции "Елка желаний" и исполнила мечту десятилетнего Всеволода - полетать над Москвой на вертолете, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера.
"Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова сняла с "Елки желаний" в уходящем 2020 году открытку с мечтой десятилетнего Всеволода Коксенова из Москвы. Сева хотел пролететь над Москвой на вертолете, и Татьяна Голикова это желание исполнила", - говорится в сообщении.
В секретариате рассказали, что Голикова пригласила мальчика с сестрой и мамой в Дом правительства, где провела для них небольшую экскурсию. Она поздравила Коксеновых с наступающим Новым годом и вручила детям подарки, после чего Всеволод в сопровождении родных отправился воплощать свою мечту – наблюдать праздничную столицу с высоты птичьего полета.
Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального. За время существования акции исполнено 7 950 заветных желаний.
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