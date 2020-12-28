https://ria.ru/20201228/vaktsinatsiya-1591261094.html

Голикова оценила ситуацию с вакцинацией людей старше 60 лет от COVID-19

Голикова оценила ситуацию с вакцинацией людей старше 60 лет от COVID-19

Многие регионы сейчас расширяют вакцинацию для людей в возрасте старше 60 лет, это абсолютный приоритет, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T16:50

2020-12-28T16:50

2020-12-28T17:07

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Многие регионы сейчас расширяют вакцинацию для людей в возрасте старше 60 лет, это абсолютный приоритет, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Вы знаете, что первая наша вакцина "Спутник V" получила разрешение на использование вакцинации граждан 60+. И сегодня уже многие регионы расширяют вакцинацию и на эту категорию граждан", - сообщила Голикова на брифинге в понедельник."Хочу подчеркнуть для наших уважаемых коллег из регионов, что это абсолютный приоритет для нас. Потому что мы на опыте течения пандемии в 2020 году видим, что эти граждане с учетом того, что у них достаточно много хронических заболеваний, наиболее подвержены и заболеваемости ковидом, и, к сожалению, смертности", - добавила вице-премьер.Он призвала коллег в регионах обратить особое внимание именно на эту категорию граждан.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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