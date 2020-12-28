https://ria.ru/20201228/vaktsinatsiya-1591254055.html
Голикова порекомендовала россиянам привиться от коронавируса
Голикова порекомендовала россиянам привиться от коронавируса
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что рекомендовала бы россиянам пройти вакцинацию от коронавируса. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T16:21
2020-12-28T16:21
2020-12-28T16:29
распространение нового коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что рекомендовала бы россиянам пройти вакцинацию от коронавируса."Я бы рекомендовала", - сказала Голикова в эфире программы "Познер" на Первом канале, отвечая на вопрос, рекомендовала бы она сама людям вакцинироваться."Наша вакцина "Спутник V" получила разрешение на использование ее гражданами от 18 и старше без ограничения конечного возраста. В инструкции по применению есть определённые показания, на которые надо ориентироваться, но тем не менее она достаточно хорошо себя проявила", - добавила она.Минздравом РФ уже зарегистрированы две российские вакцины - первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, созданная НИЦЭМ имени Гамалеи, - "Спутник V" и разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора, вакцина "ЭпиВакКорона". Поставки обеих вакцин в регионы для проведения прививочной кампании уже начались.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201228/koronavirus-1591171429.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, татьяна голикова, общество