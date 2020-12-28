https://ria.ru/20201228/vaktsinatsiya-1591225247.html

Израильтянин умер от сердечного приступа после прививки вакциной Pfizer

Израильтянин умер от сердечного приступа после прививки вакциной Pfizer

Пожилой израильтянин умер в понедельник от сердечного приступа после получения прививки от коронавируса компании Pfizer, предварительная проверка не выявила... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T14:24

2020-12-28T14:24

2020-12-28T14:30

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

pfizer, inc.

израиль

происшествия

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 дек - РИА Новости. Пожилой израильтянин умер в понедельник от сердечного приступа после получения прививки от коронавируса компании Pfizer, предварительная проверка не выявила взаимосвязи c вакцинацией, сообщил минздрав Израиля.Ведомство создало специальную комиссию по расследованию несчастного случая, которую возглавил руководитель отдела безопасности и качества министерства здравоохранения."Первичная проверка не выявила связи между несчастным случаем и вакциной, кампания вакцинации продолжается", - отмечается в сообщении минздрава.Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря. На первом этапе вакцину получили медработники, студенты-медики, сотрудники гериатрических заведений и представители органов власти, которые должны своим примером побудить граждан вакцинироваться. На втором этапе проходит вакцинация граждан старше 60 лет и людей из групп риска.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201224/allergiya-1590656484.html

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, pfizer, inc., израиль, происшествия, в мире