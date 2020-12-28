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Израильтянин умер от сердечного приступа после прививки вакциной Pfizer
Израильтянин умер от сердечного приступа после прививки вакциной Pfizer
Пожилой израильтянин умер в понедельник от сердечного приступа после получения прививки от коронавируса компании Pfizer, предварительная проверка не выявила... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T14:24
2020-12-28T14:30
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коронавирус covid-19
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pfizer, inc.
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 дек - РИА Новости. Пожилой израильтянин умер в понедельник от сердечного приступа после получения прививки от коронавируса компании Pfizer, предварительная проверка не выявила взаимосвязи c вакцинацией, сообщил минздрав Израиля.Ведомство создало специальную комиссию по расследованию несчастного случая, которую возглавил руководитель отдела безопасности и качества министерства здравоохранения."Первичная проверка не выявила связи между несчастным случаем и вакциной, кампания вакцинации продолжается", - отмечается в сообщении минздрава.Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря. На первом этапе вакцину получили медработники, студенты-медики, сотрудники гериатрических заведений и представители органов власти, которые должны своим примером побудить граждан вакцинироваться. На втором этапе проходит вакцинация граждан старше 60 лет и людей из групп риска.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, pfizer, inc., израиль, происшествия, в мире

Израильтянин умер от сердечного приступа после прививки вакциной Pfizer

14:24 28.12.2020 (обновлено: 14:30 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 дек - РИА Новости. Пожилой израильтянин умер в понедельник от сердечного приступа после получения прививки от коронавируса компании Pfizer, предварительная проверка не выявила взаимосвязи c вакцинацией, сообщил минздрав Израиля.

"75-летний мужчина с севера страны, страдающий сердечным и онкологическим заболеваниями, у которого в прошлом было несколько сердечных приступов, был вакцинирован этим утром против коронавируса и умер дома вскоре после вакцинации", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава.

Ведомство создало специальную комиссию по расследованию несчастного случая, которую возглавил руководитель отдела безопасности и качества министерства здравоохранения.
"Первичная проверка не выявила связи между несчастным случаем и вакциной, кампания вакцинации продолжается", - отмечается в сообщении минздрава.
Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря. На первом этапе вакцину получили медработники, студенты-медики, сотрудники гериатрических заведений и представители органов власти, которые должны своим примером побудить граждан вакцинироваться. На втором этапе проходит вакцинация граждан старше 60 лет и людей из групп риска.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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