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https://ria.ru/20201228/vaktsinatsiya-1591209000.html
Путин сам решит, как сообщить о своей вакцинации, заявили в Кремле
Путин сам решит, как сообщить о своей вакцинации, заявили в Кремле
Президент России Владимир Путин не мог строить конкретные планы по вакцинации от коронавируса без заключения Минздрава о безопасности "Спутник V" для лиц старше РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T12:57
2020-12-28T12:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не мог строить конкретные планы по вакцинации от коронавируса без заключения Минздрава о безопасности "Спутник V" для лиц старше 60 лет, а каким образом сообщить о сделанной прививке, глава государства решит сам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в субботу заявил, что вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена для вакцинации людей старше 60 лет. Сообщалось, что "Спутник V" показал полную безопасность и эффективность свыше 90% для этой возрастной группы.Представитель Кремля добавил, что президент сам примет решение, когда и как сообщить о вакцинации."Я не знаю, это зависит от того, как президент примет решение", - пояснил Песков в ответ на вопрос о том, планирует ли Путин просто сообщить, что привился, или россиянам покажут саму вакцинацию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин, общество

Путин сам решит, как сообщить о своей вакцинации, заявили в Кремле

12:57 28.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не мог строить конкретные планы по вакцинации от коронавируса без заключения Минздрава о безопасности "Спутник V" для лиц старше 60 лет, а каким образом сообщить о сделанной прививке, глава государства решит сам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в субботу заявил, что вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена для вакцинации людей старше 60 лет. Сообщалось, что "Спутник V" показал полную безопасность и эффективность свыше 90% для этой возрастной группы.

"Безусловно, без такого заключения де-юре и де-факто, конечно, президент не мог в прикладном плане планировать собственную вакцинацию. Он сам об этом сказал, что он будет вакцинироваться, но сам об этом скажет, когда и как это произошло", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о влиянии на решение президента привиться от коронавируса подтверждения Минздрава о безопасности вакцины для людей старше 60 лет.

Представитель Кремля добавил, что президент сам примет решение, когда и как сообщить о вакцинации.
"Я не знаю, это зависит от того, как президент примет решение", - пояснил Песков в ответ на вопрос о том, планирует ли Путин просто сообщить, что привился, или россиянам покажут саму вакцинацию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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