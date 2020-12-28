Путин сам решит, как сообщить о своей вакцинации, заявили в Кремле
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не мог строить конкретные планы по вакцинации от коронавируса без заключения Минздрава о безопасности "Спутник V" для лиц старше 60 лет, а каким образом сообщить о сделанной прививке, глава государства решит сам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в субботу заявил, что вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена для вакцинации людей старше 60 лет. Сообщалось, что "Спутник V" показал полную безопасность и эффективность свыше 90% для этой возрастной группы.
"Безусловно, без такого заключения де-юре и де-факто, конечно, президент не мог в прикладном плане планировать собственную вакцинацию. Он сам об этом сказал, что он будет вакцинироваться, но сам об этом скажет, когда и как это произошло", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о влиянии на решение президента привиться от коронавируса подтверждения Минздрава о безопасности вакцины для людей старше 60 лет.
Представитель Кремля добавил, что президент сам примет решение, когда и как сообщить о вакцинации.
"Я не знаю, это зависит от того, как президент примет решение", - пояснил Песков в ответ на вопрос о том, планирует ли Путин просто сообщить, что привился, или россиянам покажут саму вакцинацию.
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