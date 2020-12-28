https://ria.ru/20201228/vaktsinatsiya-1591209000.html

Путин сам решит, как сообщить о своей вакцинации, заявили в Кремле

Путин сам решит, как сообщить о своей вакцинации, заявили в Кремле

Президент России Владимир Путин не мог строить конкретные планы по вакцинации от коронавируса без заключения Минздрава о безопасности "Спутник V" для лиц старше РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T12:57

2020-12-28T12:57

2020-12-28T12:57

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

дмитрий песков

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587399957_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_66f2adfa06a6b714c2de5dcdf4fa7fa5.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не мог строить конкретные планы по вакцинации от коронавируса без заключения Минздрава о безопасности "Спутник V" для лиц старше 60 лет, а каким образом сообщить о сделанной прививке, глава государства решит сам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в субботу заявил, что вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена для вакцинации людей старше 60 лет. Сообщалось, что "Спутник V" показал полную безопасность и эффективность свыше 90% для этой возрастной группы.Представитель Кремля добавил, что президент сам примет решение, когда и как сообщить о вакцинации."Я не знаю, это зависит от того, как президент примет решение", - пояснил Песков в ответ на вопрос о том, планирует ли Путин просто сообщить, что привился, или россиянам покажут саму вакцинацию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201228/privivka-1591206974.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин, общество