https://ria.ru/20201228/vaktsina-1591283941.html

Гинцбург прокомментировал сотрудничество с AstraZeneca

Гинцбург прокомментировал сотрудничество с AstraZeneca

Россия на примере сотрудничества с англо-шведской компанией AstraZeneca по созданию комбинированной вакцины от коронавируса продемонстрировала, что научное... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T18:46

2020-12-28T18:46

2020-12-28T18:46

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

р-фарм

евросоюз

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия на примере сотрудничества с англо-шведской компанией AstraZeneca по созданию комбинированной вакцины от коронавируса продемонстрировала, что научное сообщество по некоторым вопросам может договариваться быстрее, нежели политики, считает директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.В понедельник НИЦЭМ имени Гамалеи, РФПИ, а также фармацевтические компании AstraZeneca и "Р-Фарм" подписали соглашение о разработке и реализации программы клинических исследований для оценки комбинированного применения одного из компонентов вакцины "Спутник V" и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.Отвечая на вопрос, ушла ли в таком случае политика на второй план, Гинцбург ответил: "Похоже, что да". "Понимаете, она стала не ведущей здесь, она становится ведомой", - добавил он.На вопрос, будет ли Великобритания использовать свою первоначальную версию вакцины, разработчик российской вакцины заявил, что не знает. "…Это вопрос не ко мне. Там сложные взаимоотношения внутри Британии и между Британией и Евросоюзом, кто вперед, кто немножко подождет", - отметил он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201228/vaktsina-1591272695.html

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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, р-фарм, евросоюз, великобритания