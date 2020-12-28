Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201228/vaktsina-1591283941.html
Гинцбург прокомментировал сотрудничество с AstraZeneca
Гинцбург прокомментировал сотрудничество с AstraZeneca
Россия на примере сотрудничества с англо-шведской компанией AstraZeneca по созданию комбинированной вакцины от коронавируса продемонстрировала, что научное... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T18:46
2020-12-28T18:46
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
р-фарм
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587899858_0:31:2953:1692_1920x0_80_0_0_01683fcea878cf419ae43fa8c55dc4ce.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия на примере сотрудничества с англо-шведской компанией AstraZeneca по созданию комбинированной вакцины от коронавируса продемонстрировала, что научное сообщество по некоторым вопросам может договариваться быстрее, нежели политики, считает директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.В понедельник НИЦЭМ имени Гамалеи, РФПИ, а также фармацевтические компании AstraZeneca и "Р-Фарм" подписали соглашение о разработке и реализации программы клинических исследований для оценки комбинированного применения одного из компонентов вакцины "Спутник V" и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.Отвечая на вопрос, ушла ли в таком случае политика на второй план, Гинцбург ответил: "Похоже, что да". "Понимаете, она стала не ведущей здесь, она становится ведомой", - добавил он.На вопрос, будет ли Великобритания использовать свою первоначальную версию вакцины, разработчик российской вакцины заявил, что не знает. "…Это вопрос не ко мне. Там сложные взаимоотношения внутри Британии и между Британией и Евросоюзом, кто вперед, кто немножко подождет", - отметил он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201228/vaktsina-1591272695.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587899858_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_17e3c0252a8635e3c2c9a8dcc64bdf3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, р-фарм, евросоюз, великобритания

Гинцбург прокомментировал сотрудничество с AstraZeneca

18:46 28.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей ДаничевСотрудница научно-исследовательской лаборатории биотехнологической компании BIOCAD в Санкт-Петербурге
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории биотехнологической компании BIOCAD в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия на примере сотрудничества с англо-шведской компанией AstraZeneca по созданию комбинированной вакцины от коронавируса продемонстрировала, что научное сообщество по некоторым вопросам может договариваться быстрее, нежели политики, считает директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
В понедельник НИЦЭМ имени Гамалеи, РФПИ, а также фармацевтические компании AstraZeneca и "Р-Фарм" подписали соглашение о разработке и реализации программы клинических исследований для оценки комбинированного применения одного из компонентов вакцины "Спутник V" и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

"Наша страна демонстрирует, что научное сообщество может быстрее и лучше договариваться, чем политическое сообщество, для решения не только медицинских и экономических, но и я бы сказал, и в результате и политических проблем, в результате того, что мы объединимся и действительно будем препарат поставлять совместный, и никто не будет смотреть, соответственно, в дальнейшем будут просто говорить "хорошая вакцина", - сказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".

Отвечая на вопрос, ушла ли в таком случае политика на второй план, Гинцбург ответил: "Похоже, что да". "Понимаете, она стала не ведущей здесь, она становится ведомой", - добавил он.
На вопрос, будет ли Великобритания использовать свою первоначальную версию вакцины, разработчик российской вакцины заявил, что не знает. "…Это вопрос не ко мне. Там сложные взаимоотношения внутри Британии и между Британией и Евросоюзом, кто вперед, кто немножко подождет", - отметил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
Вчера, 17:47Распространение нового коронавируса
Гинцбург рассказал о комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоР-фармЕвросоюзВеликобритания
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:49В Приамурье мужчина умер при пожаре в многоквартирном доме
07:41Экс-главу УФССП по Омской области осудили за взяточничество
07:39Еврейская община в Европе не одобряет встречу Нового года
07:22Росприроднадзор назвал основные причины техногенных аварий в 2020 году
07:17Задержанный на Урале бывший схимонах Сергий обратился к сторонникам
07:07Более половины россиян считают, что отечественный кинематограф стал лучше
07:00Названы лучшие Android-смартфоны
06:59Руководители Карабаха закроют свои страницы в Facebook
06:53Названы регионы, где промпредприятия не заботятся о загрязнении воздуха
06:50Глава ВОЗ предупредил о новых вызовах в 2021 году из-за коронавируса
06:46Во Владивостоке подростка задержали за угон восьми иномарок
06:17Адвокат бывшего схимонаха Сергия назвала причину его задержания
06:06Инфекционист Минздрава: лишь 21% россиян готовы привиться от COVID-19
06:04Конкурс "Мисс Россия" перенесли на весну 2021 года
05:50Шведскому журналисту стало тоскливо после поездки в российскую Арктику
04:42В Японии зафиксировали первый случай южноафриканского штамма коронавируса
04:38Назван неочевидный симптом болезней сердца
04:23В ФРГ 23 поезда задержали из-за лебедя, оплакивавшего своего спутника
04:11Пентагон опроверг слова Байдена о задержках в процессе передачи власти
03:41Голикова: россияне смогут выбирать вакцину от COVID-19
Лента новостейМолния