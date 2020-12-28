Гинцбург прокомментировал сотрудничество с AstraZeneca
© РИА Новости / Алексей ДаничевСотрудница научно-исследовательской лаборатории биотехнологической компании BIOCAD в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия на примере сотрудничества с англо-шведской компанией AstraZeneca по созданию комбинированной вакцины от коронавируса продемонстрировала, что научное сообщество по некоторым вопросам может договариваться быстрее, нежели политики, считает директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
В понедельник НИЦЭМ имени Гамалеи, РФПИ, а также фармацевтические компании AstraZeneca и "Р-Фарм" подписали соглашение о разработке и реализации программы клинических исследований для оценки комбинированного применения одного из компонентов вакцины "Спутник V" и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.
"Наша страна демонстрирует, что научное сообщество может быстрее и лучше договариваться, чем политическое сообщество, для решения не только медицинских и экономических, но и я бы сказал, и в результате и политических проблем, в результате того, что мы объединимся и действительно будем препарат поставлять совместный, и никто не будет смотреть, соответственно, в дальнейшем будут просто говорить "хорошая вакцина", - сказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".
Отвечая на вопрос, ушла ли в таком случае политика на второй план, Гинцбург ответил: "Похоже, что да". "Понимаете, она стала не ведущей здесь, она становится ведомой", - добавил он.
На вопрос, будет ли Великобритания использовать свою первоначальную версию вакцины, разработчик российской вакцины заявил, что не знает. "…Это вопрос не ко мне. Там сложные взаимоотношения внутри Британии и между Британией и Евросоюзом, кто вперед, кто немножко подождет", - отметил он.
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