https://ria.ru/20201228/vaktsina-1591278729.html

Гинцбург призвал вакцинироваться, чтоб не попасть в "красную зону"

Гинцбург призвал вакцинироваться, чтоб не попасть в "красную зону"

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что если кто-то в качестве пациента побывает в "красной зоне" и увидит состояние больных даже при полной... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T18:20

2020-12-28T18:20

2020-12-28T18:20

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

нии им. гамалеи

коронавирусы

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что если кто-то в качестве пациента побывает в "красной зоне" и увидит состояние больных даже при полной врачебной поддержке, то все срочно побегут вакцинироваться."Я в "красную зону" не входил, вы, насколько я знаю по телевизионным репортажам, неоднократно там бывали. Поэтому вам и карты в руки - рассказать нашим обывателям в лучшем смысле этого слова, что это - в качестве пациента побывать в "красной зоне"... если кто-то однажды увидит, в каком состоянии при наличии полной врачебной поддержки приходится находиться больному даже в течение суток, а они там находятся неделями, месяцами, то, я думаю, что все побегут срочно вакцинироваться, кто еще может бегать и ходить", - сказал он в эфире "Россия 24".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201222/oshibka-1590364188.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, нии им. гамалеи, коронавирусы, здоровье - общество, общество