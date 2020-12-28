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Голикова оценила ситуацию с выпуском вакцины в гражданский оборот
Голикова оценила ситуацию с выпуском вакцины в гражданский оборот
Возможности производства вакцины от коронавируса в РФ существенно возросли за декабрь, в гражданский оборот будет выпущено более 1 миллиона доз препарата - в... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T17:43
2020-12-28T17:43
2020-12-28T17:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Возможности производства вакцины от коронавируса в РФ существенно возросли за декабрь, в гражданский оборот будет выпущено более 1 миллиона доз препарата - в 2,1 раза больше, чем предполагалось, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Мы уже сейчас видим, что наши возможности с точки зрения организации производства вакцин и выпуска их в гражданский оборот за декабрь существенно возросли. С учетом сегодняшнего дня мы выпустим в гражданский оборот более 1 миллиона доз вакцины, которая будет доступна в декабре, доступна будет в январе. И это в 2,1 раза больше, чем мы предполагали, когда запускали масштабную вакцинацию", - заявила Голикова на брифинге в понедельник.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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