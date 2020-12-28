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Голикова оценила ситуацию с производством вакцин от коронавируса
Голикова оценила ситуацию с производством вакцин от коронавируса
Производство и выпуск в оборот вакцин от коронавируса будет наращиваться в последующие месяцы 2021 года в большем объеме, чем это было предусмотрено ранее,... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T17:08
2020-12-28T17:08
2020-12-28T17:08
распространение нового коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Производство и выпуск в оборот вакцин от коронавируса будет наращиваться в последующие месяцы 2021 года в большем объеме, чем это было предусмотрено ранее, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.На брифинге в понедельник она отметила, что возможности производства вакцины за декабрь существенно возросли, в гражданский оборот будет выпущено более 1 миллиона доз препарата - в 2,1 раза больше, чем предполагалось."Такой декабрь дает нам основания говорить о том, что мы нарастим производство и выпуск в гражданский оборот российских вакцин и в последующие месяцы в большем объеме, чем было это ранее предусмотрено теми планами, которые мы для себя принимали", - сказала Голикова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова