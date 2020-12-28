https://ria.ru/20201228/vaktsina-1591264890.html

Голикова оценила ситуацию с производством вакцин от коронавируса

Голикова оценила ситуацию с производством вакцин от коронавируса

Производство и выпуск в оборот вакцин от коронавируса будет наращиваться в последующие месяцы 2021 года в большем объеме, чем это было предусмотрено ранее,... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T17:08

2020-12-28T17:08

2020-12-28T17:08

распространение нового коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

татьяна голикова

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Производство и выпуск в оборот вакцин от коронавируса будет наращиваться в последующие месяцы 2021 года в большем объеме, чем это было предусмотрено ранее, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.На брифинге в понедельник она отметила, что возможности производства вакцины за декабрь существенно возросли, в гражданский оборот будет выпущено более 1 миллиона доз препарата - в 2,1 раза больше, чем предполагалось."Такой декабрь дает нам основания говорить о том, что мы нарастим производство и выпуск в гражданский оборот российских вакцин и в последующие месяцы в большем объеме, чем было это ранее предусмотрено теми планами, которые мы для себя принимали", - сказала Голикова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова