https://ria.ru/20201228/vaktsina-1591253737.html
Врачи назвали важные условия вакцинации от COVID-19 для пожилых людей
Врачи назвали важные условия вакцинации от COVID-19 для пожилых людей
Перед вакцинацией от коронавируса пожилым людям необходимо дождаться ремиссии всех хронических заболеваний, рассказал Ura.ru врач аллерголог-иммунолог Владимир... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T16:21
2020-12-28T16:21
2020-12-28T16:22
распространение нового коронавируса
владимир болибок
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
николай малышев
михаил мурашко
общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Перед вакцинацией от коронавируса пожилым людям необходимо дождаться ремиссии всех хронических заболеваний, рассказал Ura.ru врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.Кроме того, по его словам, за несколько дней перед прививкой необходимо отказаться от употребления алкоголя.Вирусолог и инфекционист Николай Малышев согласился с коллегой, добавив, что после вакцинации необходимо продолжать использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.Специалисты сошлись во мнении, что вакцинация против COVID-19 не несет рисков для людей старшего поколения.Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена для вакцинации пожилых людей. Сообщалось, что препарат показал полную безопасность и эффективность свыше 90% для возрастной группы старше 60 лет.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201227/vaktsina-1591119122.html
https://ria.ru/20201225/vaktsina-1590616868.html
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владимир болибок, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, николай малышев, михаил мурашко, общество