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Гинцбург рассказал о состоянии пожилых участников испытаний "Спутника V"
Гинцбург рассказал о состоянии пожилых участников испытаний "Спутника V"
Участники испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V" старшего поколения чувствуют себя хорошо, никаких проблем не возникало, сообщил РИА Новости глава центра РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T15:54
2020-12-28T15:54
2020-12-28T15:54
распространение нового коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус covid-19
александр гинцбург
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общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Участники испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V" старшего поколения чувствуют себя хорошо, никаких проблем не возникало, сообщил РИА Новости глава центра Гамалеи Александр Гинцбург."Вообще там никаких проблем, они забыли, что они получили, живут и радуются", - ответил Гинцбург на вопрос о самочувствии участников испытания вакцины старшего поколения.Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ранее заявил, что вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена для вакцинации людей старше 60 лет. Сообщалось, что "Спутник V" показал полную безопасность и эффективность свыше 90% для возрастной группы старше 60 лет. Песков тогда заявил РИА Новости, что президент сообщит сам, когда привьется вакциной от коронавируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, александр гинцбург, михаил мурашко, общество