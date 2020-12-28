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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201228/vaktsina-1591203093.html
Голикова оценила эффективность вакцин против нового штамма коронавируса
Голикова оценила эффективность вакцин против нового штамма коронавируса
Оснований сомневаться, что российская вакцина справится с новым британским штаммом COVID-19, нет, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T12:32
2020-12-28T13:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
татьяна голикова
великобритания
общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Оснований сомневаться, что российская вакцина справится с новым британским штаммом COVID-19, нет, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Татьяна Голикова.Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Профильный консультационный совет страны подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности."Мы сейчас очень подробно изучаем, что это, потому что британцы выложили геном", - сказала Голикова.При этом она утвердительно ответила на вопрос, справятся ли российские вакцины с этим новым штаммом."Пока у нас нет оснований сомневаться в этом", - отметила вице-премьер.По предварительным оценкам, новый штамм может быть на 70% заразней обычного. Согласно исследованию Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины, он вероятно, приведет к увеличению числа госпитализаций и летальных исходов в 2021 году, даже если будут сохранены региональные ограничения. Новый штамм, по данным специалистов, заразней обычного на 56%. В связи с этим, предполагают ученые, властям придется ускорить процесс внедрения вакцины.Новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2 выявили в Великобритании в середине декабря. Пока ничто не говорит о том, что он смертоноснее или приводит к более тяжелому течению заболевания. Этот тип коронавируса уже нашли в ряде стран.Некоторые страны, в том числе и Россия, приостановили авиасообщение с Британией. Ограничение на авиасообщение в нашей стране было введено с полуночи 22 декабря на неделю. В оперативном штабе подчеркнули, что ситуация с появлением нового штамма тщательно изучается, а Роспотребнадзор отслеживает генетические изменения коронавируса на территории России и в мире.По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, Институт эпидемиологии готовит специальную тест-систему для выявления новой мутации коронавируса, обнаруженной в Великобритании. Она также заявляла о том, что российская вакцина останется эффективной и при новой мутации коронавируса.Как объяснил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, вакцина "Спутник V", в частности, создает иммунитет ко всему спайк-белку коронавируса, а мутация, найденная в Великобритании, изменяет только одну небольшую точку на поверхности этого белка.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201228/koronavirus-1591160626.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, великобритания, общество

Голикова оценила эффективность вакцин против нового штамма коронавируса

12:32 28.12.2020 (обновлено: 13:47 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Оснований сомневаться, что российская вакцина справится с новым британским штаммом COVID-19, нет, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Татьяна Голикова.
Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Профильный консультационный совет страны подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.
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"Мы сейчас очень подробно изучаем, что это, потому что британцы выложили геном", - сказала Голикова.
При этом она утвердительно ответила на вопрос, справятся ли российские вакцины с этим новым штаммом.
"Пока у нас нет оснований сомневаться в этом", - отметила вице-премьер.
По предварительным оценкам, новый штамм может быть на 70% заразней обычного. Согласно исследованию Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины, он вероятно, приведет к увеличению числа госпитализаций и летальных исходов в 2021 году, даже если будут сохранены региональные ограничения. Новый штамм, по данным специалистов, заразней обычного на 56%. В связи с этим, предполагают ученые, властям придется ускорить процесс внедрения вакцины.
Новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2 выявили в Великобритании в середине декабря. Пока ничто не говорит о том, что он смертоноснее или приводит к более тяжелому течению заболевания. Этот тип коронавируса уже нашли в ряде стран.
Некоторые страны, в том числе и Россия, приостановили авиасообщение с Британией. Ограничение на авиасообщение в нашей стране было введено с полуночи 22 декабря на неделю. В оперативном штабе подчеркнули, что ситуация с появлением нового штамма тщательно изучается, а Роспотребнадзор отслеживает генетические изменения коронавируса на территории России и в мире.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, Институт эпидемиологии готовит специальную тест-систему для выявления новой мутации коронавируса, обнаруженной в Великобритании. Она также заявляла о том, что российская вакцина останется эффективной и при новой мутации коронавируса.
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Как объяснил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, вакцина "Спутник V", в частности, создает иммунитет ко всему спайк-белку коронавируса, а мутация, найденная в Великобритании, изменяет только одну небольшую точку на поверхности этого белка.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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