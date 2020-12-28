https://ria.ru/20201228/vagony-1591288800.html

В Забайкалье около 30 грузовых вагонов сошли с рельсов

В Забайкалье около 30 грузовых вагонов сошли с рельсов

Почти 30 вагонов грузового состава, по предварительным данным, сошли с рельсов в Забайкалье, ожидаются задержки пассажирских поездов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T19:15

2020-12-28T19:15

2020-12-28T19:25

ржд

забайкальский край

происшествия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Почти 30 вагонов грузового состава, по предварительным данным, сошли с рельсов в Забайкалье, ожидаются задержки пассажирских поездов, сообщили РИА Новости в РЖД.Инцидент произошел в понедельник в 16.12 мск на перегоне Кислый Ключ – Артеушка Забайкальской железной дороги."…Произошел сход, по предварительным данным, 29 вагонов грузового поезда. Нарушен габарит соседнего пути. Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет", - заявили в РЖД.Для ликвидации последствий к месту происшествия направлены восстановительные поезда. Причина схода устанавливается, для координации работ по ликвидации последствий происшествия в ОАО "РЖД" создан оперативный штаб."Движение поездов по перегону временно приостановлено… В связи с происшествием ожидаются задержки пассажирских поездов", - уточнили в компании.Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте РЖД в разделе "пассажирам" и по круглосуточному телефону единого информационно-сервисного центра ОАО "РЖД" 8-800-775-00-00.

https://ria.ru/20201116/poezd-1584857946.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ржд, забайкальский край, происшествия