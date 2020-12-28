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В Забайкалье около 30 грузовых вагонов сошли с рельсов
В Забайкалье около 30 грузовых вагонов сошли с рельсов
Почти 30 вагонов грузового состава, по предварительным данным, сошли с рельсов в Забайкалье, ожидаются задержки пассажирских поездов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T19:15
2020-12-28T19:25
ржд
забайкальский край
происшествия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Почти 30 вагонов грузового состава, по предварительным данным, сошли с рельсов в Забайкалье, ожидаются задержки пассажирских поездов, сообщили РИА Новости в РЖД.Инцидент произошел в понедельник в 16.12 мск на перегоне Кислый Ключ – Артеушка Забайкальской железной дороги."…Произошел сход, по предварительным данным, 29 вагонов грузового поезда. Нарушен габарит соседнего пути. Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет", - заявили в РЖД.Для ликвидации последствий к месту происшествия направлены восстановительные поезда. Причина схода устанавливается, для координации работ по ликвидации последствий происшествия в ОАО "РЖД" создан оперативный штаб."Движение поездов по перегону временно приостановлено… В связи с происшествием ожидаются задержки пассажирских поездов", - уточнили в компании.Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте РЖД в разделе "пассажирам" и по круглосуточному телефону единого информационно-сервисного центра ОАО "РЖД" 8-800-775-00-00.
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ржд, забайкальский край, происшествия

В Забайкалье около 30 грузовых вагонов сошли с рельсов

19:15 28.12.2020 (обновлено: 19:25 28.12.2020)
 
© Fotolia / Vladimir LivertsЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© Fotolia / Vladimir Liverts
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Почти 30 вагонов грузового состава, по предварительным данным, сошли с рельсов в Забайкалье, ожидаются задержки пассажирских поездов, сообщили РИА Новости в РЖД.
Инцидент произошел в понедельник в 16.12 мск на перегоне Кислый Ключ – Артеушка Забайкальской железной дороги.
"…Произошел сход, по предварительным данным, 29 вагонов грузового поезда. Нарушен габарит соседнего пути. Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет", - заявили в РЖД.
Для ликвидации последствий к месту происшествия направлены восстановительные поезда. Причина схода устанавливается, для координации работ по ликвидации последствий происшествия в ОАО "РЖД" создан оперативный штаб.
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"Движение поездов по перегону временно приостановлено… В связи с происшествием ожидаются задержки пассажирских поездов", - уточнили в компании.
Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте РЖД в разделе "пассажирам" и по круглосуточному телефону единого информационно-сервисного центра ОАО "РЖД" 8-800-775-00-00.
 
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