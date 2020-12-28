https://ria.ru/20201228/turisty-1591186036.html

Российские туристы рассказали об осторожности в путешествиях

Российские туристы рассказали об осторожности в путешествиях

Эксперты провели опрос и выяснили, как россияне планируют путешествовать в 2021 году, сообщает Booking.com. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T10:58

2020-12-28T10:58

2020-12-28T10:58

туризм

коронавирус covid-19

туризм

туристы

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590902380_0:250:3071:1977_1920x0_80_0_0_7587f2bdc7ce59d2736057d691b702a3.jpg

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Эксперты провели опрос и выяснили, как россияне планируют путешествовать в 2021 году, сообщает Booking.com.Большинство респондентов (77 процентов) будут соблюдать дополнительные меры предосторожности во время предстоящих поездок. По данным исследования, более половины (51 процент) российских путешественников будут избегать определенных направлений из соображений безопасности.Результаты опроса показали, что в целом люди согласны придерживаться новых правил: 69 процентов путешественников из России готовы отправиться в место, где принято проверять состояние здоровья по прибытии, а 44 процента — в пункт назначения, где ношение масок является обязательным.Респонденты из России также ожидают, что представители индустрии туризма позаботятся об их безопасности: 75 процентов уверены, что поставщики туруслуг должны открыто рассказывать о мерах предосторожности, которые они принимают, а 34 процента подтверждают, что отображение информации о принимаемых мерах по обеспечению здоровья и безопасности на страницах объектов размещения теперь просто необходимо.

https://ria.ru/20201228/zarubin-1590578552.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм