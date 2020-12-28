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Российские туристы рассказали об осторожности в путешествиях
Российские туристы рассказали об осторожности в путешествиях
Эксперты провели опрос и выяснили, как россияне планируют путешествовать в 2021 году, сообщает Booking.com. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T10:58
2020-12-28T10:58
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Эксперты провели опрос и выяснили, как россияне планируют путешествовать в 2021 году, сообщает Booking.com.Большинство респондентов (77 процентов) будут соблюдать дополнительные меры предосторожности во время предстоящих поездок. По данным исследования, более половины (51 процент) российских путешественников будут избегать определенных направлений из соображений безопасности.Результаты опроса показали, что в целом люди согласны придерживаться новых правил: 69 процентов путешественников из России готовы отправиться в место, где принято проверять состояние здоровья по прибытии, а 44 процента — в пункт назначения, где ношение масок является обязательным.Респонденты из России также ожидают, что представители индустрии туризма позаботятся об их безопасности: 75 процентов уверены, что поставщики туруслуг должны открыто рассказывать о мерах предосторожности, которые они принимают, а 34 процента подтверждают, что отображение информации о принимаемых мерах по обеспечению здоровья и безопасности на страницах объектов размещения теперь просто необходимо.
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм

Российские туристы рассказали об осторожности в путешествиях

10:58 28.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрохожие на Никольской улице в Москве
Прохожие на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Эксперты провели опрос и выяснили, как россияне планируют путешествовать в 2021 году, сообщает Booking.com.
Большинство респондентов (77 процентов) будут соблюдать дополнительные меры предосторожности во время предстоящих поездок. По данным исследования, более половины (51 процент) российских путешественников будут избегать определенных направлений из соображений безопасности.
Результаты опроса показали, что в целом люди согласны придерживаться новых правил: 69 процентов путешественников из России готовы отправиться в место, где принято проверять состояние здоровья по прибытии, а 44 процента — в пункт назначения, где ношение масок является обязательным.
Респонденты из России также ожидают, что представители индустрии туризма позаботятся об их безопасности: 75 процентов уверены, что поставщики туруслуг должны открыто рассказывать о мерах предосторожности, которые они принимают, а 34 процента подтверждают, что отображение информации о принимаемых мерах по обеспечению здоровья и безопасности на страницах объектов размещения теперь просто необходимо.
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