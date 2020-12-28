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Центробанк рассказал о возможной выплате пенсий в цифровых рублях
Центробанк рассказал о возможной выплате пенсий в цифровых рублях
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что при введении цифрового рубля россияне смогут получать пенсии в соответствующей форме. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T15:24
2020-12-28T15:24
пенсии
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что при введении цифрового рубля россияне смогут получать пенсии в соответствующей форме.Она отметила, что, как и в нынешних условиях, в будущем возможность выбора останется за пенсионерами."Они и сейчас если хотят, получают наличными, на почту, на счет в банк, на карточку, если к этому счету привязана карточка", - отметила Набиуллина в эфире RTVI.Она добавила, что вопрос о введении цифрового рубля пока только обсуждается, оцениваются технологические риски, а также преимущества этого нововведения для населения и бизнеса.
https://ria.ru/20201225/million-1590865326.html
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пенсии, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика

Центробанк рассказал о возможной выплате пенсий в цифровых рублях

15:24 28.12.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВывеска на здании Центрального банка РФ
Вывеска на здании Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что при введении цифрового рубля россияне смогут получать пенсии в соответствующей форме.
Она отметила, что, как и в нынешних условиях, в будущем возможность выбора останется за пенсионерами.
"Они и сейчас если хотят, получают наличными, на почту, на счет в банк, на карточку, если к этому счету привязана карточка", - отметила Набиуллина в эфире RTVI.
Она добавила, что вопрос о введении цифрового рубля пока только обсуждается, оцениваются технологические риски, а также преимущества этого нововведения для населения и бизнеса.
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ПенсииЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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