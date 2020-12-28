https://ria.ru/20201228/trauler-1591242438.html

Росрыболовство назвало основные версии ЧП с траулером "Онега"

Росрыболовство назвало основные версии ЧП с траулером "Онега"

Причиной гибели траулера "Онега" могло стать пренебрежение техникой безопасности в сочетании с плохой погодой, сообщает Росрыболовство по итогам... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T15:38

2020-12-28T15:38

2020-12-28T15:38

крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море

баренцево море

ил-38

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

архангельск

происшествия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости/Прайм. Причиной гибели траулера "Онега" могло стать пренебрежение техникой безопасности в сочетании с плохой погодой, сообщает Росрыболовство по итогам предварительного анализа ситуации.По данным МЧС, рыболовецкий траулер "Онега" затонул в Баренцевом море в понедельник утром. На борту находились 19 человек, спасены двое. Поиски остальных осложняют 4-метровые волны и 20-градусный мороз. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения.Росрыболовство провело экстренное заседание оперативного штаба по расследованию причин гибели судна. "Предварительный анализ ситуации показал, что наиболее вероятной причиной гибели "Онеги" могло стать сочетание неблагоприятных погодных условий и пренебрежение техникой безопасности при работе в осенне-зимний период", - говорится в сообщении ведомства.По данным Североморского ТУ Росрыболовства, техническое состояние судна соответствовало условиям плавания в осенне-зимний период, а последнее освидетельствование оно проходило в октябре в порту Архангельска.Росрыбовство указывает, что на месте гибели "Онеги" не было обнаружено ни одного спасательного плота, а опрос спасенных рыбаков показал, что в условиях шторма спасательные средства были дополнительно закреплены веревками. "Не исключается и внезапное попадание воды через заслонку мальбугера, что привело к моментальной потере остойчивости судна", - отмечается в пресс-релизе.Сигнал бедствия с "Онеги" был получен в понедельник в 04.08 мск судном "Войково", а сам траулер через четыре минуты исчез с навигационных систем. По данным Росрыболовства, "Войково" немедленно отправилось к месту катастрофы, где обнаружило и подняло на борт двух членов экипажа "Онеги". Следов обморожения у них нет, однако они находятся в шоковом состоянии, говорится в сообщении.По информации Росрыболовства, в настоящий момент на месте катастрофы находятся суда "Войково", "Освейское", "Капелан" и "Антиас". Туда также направляется спасательное судно Росрыболовства "Микула". Ранее сообщалось, что в район поиска вылетел самолет Ил-38 Северного флота с четырьмя спасательными капсулами КАС-150 на борту.

https://ria.ru/20201228/onega-1591215727.html

баренцево море

архангельск

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крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, баренцево море, ил-38, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), архангельск, происшествия