Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201228/sudno-1591197339.html
Спасательное судно направили к месту крушения траулера в Баренцевом море
Спасательное судно направили к месту крушения траулера в Баренцевом море
Росрыболовство расследует причины и обстоятельства гибели траулера "Онега", направило в район происшествия аварийно-спасательное судно, сообщили журналистам в... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T12:04
2020-12-28T12:20
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мурманск
норвегия
киркенес
крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море
баренцево море
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151623/26/1516232634_0:226:2948:1884_1920x0_80_0_0_bcf6faca6a4730819c98fd5fd722ddb1.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Росрыболовство расследует причины и обстоятельства гибели траулера "Онега", направило в район происшествия аварийно-спасательное судно, сообщили журналистам в пресс-службе Росрыболовства."В ведомстве создан оперативный штаб, который расследует причины и обстоятельства произошедшего. Поисково-спасательные работы продолжаются, в район происшествия следует аварийно-спасательное судно Росрыболовства "Микула", - сообщили в пресс-службе.По данным МЧС РФ, судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море в понедельник утром. На борту находились 19 человек, спасены двое. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения.В пресс-службе Росрыболовства сообщили, что информация о затоплении судна "Онега" поступила утром 28 декабря по линии оперативного дежурного. В ведомстве уточнили, что судно принадлежало рыболовецкому колхозу имени М.И.Калинина. "В непосредственной близости от места катастрофы находились рыбопромысловые суда "Войково", "Капелан" и "Антиас". На борт "Войково" подняты двое из 19 членов экипажа "Онеги", - сказали в пресс-службе.Рыболовецкое судно "Онега" было построено в Норвегии в 1979 году, валовая вместимость – 368 тонн, порт приписки - Мурманск, ходило под флагом России. Согласно данным Marine Traffic, судно вышло из норвежского порта Киркенес 14 декабря, а в Мурманск последний раз заходило 11 декабря.
https://ria.ru/20201228/sudno-1591180429.html
мурманск
норвегия
киркенес
баренцево море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151623/26/1516232634_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7ef3ded7987fb4a1e5a32951b8c7d01a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мурманск, норвегия, киркенес, крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, баренцево море, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), происшествия

Спасательное судно направили к месту крушения траулера в Баренцевом море

12:04 28.12.2020 (обновлено: 12:20 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкБаренцево море
Баренцево море - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Росрыболовство расследует причины и обстоятельства гибели траулера "Онега", направило в район происшествия аварийно-спасательное судно, сообщили журналистам в пресс-службе Росрыболовства.
"В ведомстве создан оперативный штаб, который расследует причины и обстоятельства произошедшего. Поисково-спасательные работы продолжаются, в район происшествия следует аварийно-спасательное судно Росрыболовства "Микула", - сообщили в пресс-службе.
По данным МЧС РФ, судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море в понедельник утром. На борту находились 19 человек, спасены двое. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения.
В пресс-службе Росрыболовства сообщили, что информация о затоплении судна "Онега" поступила утром 28 декабря по линии оперативного дежурного. В ведомстве уточнили, что судно принадлежало рыболовецкому колхозу имени М.И.Калинина. "В непосредственной близости от места катастрофы находились рыбопромысловые суда "Войково", "Капелан" и "Антиас". На борт "Войково" подняты двое из 19 членов экипажа "Онеги", - сказали в пресс-службе.
Рыболовецкое судно "Онега" было построено в Норвегии в 1979 году, валовая вместимость – 368 тонн, порт приписки - Мурманск, ходило под флагом России. Согласно данным Marine Traffic, судно вышло из норвежского порта Киркенес 14 декабря, а в Мурманск последний раз заходило 11 декабря.
Судно Онега - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
10:26
Стали известны подробности ЧП с рыболовным судном в Баренцевом море
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МурманскНорвегияКиркенесКрушение рыболовного судна "Онега" в Баренцевом мореБаренцево мореФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Происшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:21Голикова порекомендовала россиянам привиться от коронавируса
16:21Врачи назвали важные условия вакцинации от COVID-19 для пожилых людей
16:20Голикова отметила профессионализм российских врачей
16:17Голикова рассказала о стабилизации по заболеваемости COVID-19 в регионах
16:17Голикова оценила влияние COVID-19 на другие заболевания
16:12Появилось видео с места нападения на силовиков в Грозном
16:10Путин передал соболезнования семьям погибших при крушении судна "Онега"
16:09Голикова объяснила, почему меняются данные по смертности от коронавируса
16:08Названы самые популярные города России у туристов с детьми
16:07Голикова заявила о "ковид-диссидентах" в правительстве
16:05Гинцбург рассказал о действии препарата от коронавируса на основе антител
16:01Жириновский назвал еще одного возможного кандидата на пост президента
15:58Гинцбург спрогнозировал цену препарата от COVID-19 на основе антител
15:55Гинцбург рассказал о разработке лекарств от COVID-19 на основе антител
15:54Гинцбург рассказал о состоянии пожилых участников испытаний "Спутника V"
15:52Гинцбург анонсировал испытания препарата от COVID-19 на основе антител
15:51Путин назначил Ивана Корнева заместителем директора Росфинмониторинга
15:51Умерла заслуженная артистка России Валентина Широнина
15:45Голикова назвала нехватку кадров наиболее узким местом в здравоохранении
15:45Голикова отвергла обвинения в адрес России в искажении данных по COVID-19
Лента новостейМолния