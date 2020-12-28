https://ria.ru/20201228/sudno-1591197339.html

Спасательное судно направили к месту крушения траулера в Баренцевом море

Спасательное судно направили к месту крушения траулера в Баренцевом море

Росрыболовство расследует причины и обстоятельства гибели траулера "Онега", направило в район происшествия аварийно-спасательное судно, сообщили журналистам в... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T12:04

2020-12-28T12:04

2020-12-28T12:20

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

мурманск

норвегия

киркенес

крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море

баренцево море

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

происшествия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Росрыболовство расследует причины и обстоятельства гибели траулера "Онега", направило в район происшествия аварийно-спасательное судно, сообщили журналистам в пресс-службе Росрыболовства."В ведомстве создан оперативный штаб, который расследует причины и обстоятельства произошедшего. Поисково-спасательные работы продолжаются, в район происшествия следует аварийно-спасательное судно Росрыболовства "Микула", - сообщили в пресс-службе.По данным МЧС РФ, судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море в понедельник утром. На борту находились 19 человек, спасены двое. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения.В пресс-службе Росрыболовства сообщили, что информация о затоплении судна "Онега" поступила утром 28 декабря по линии оперативного дежурного. В ведомстве уточнили, что судно принадлежало рыболовецкому колхозу имени М.И.Калинина. "В непосредственной близости от места катастрофы находились рыбопромысловые суда "Войково", "Капелан" и "Антиас". На борт "Войково" подняты двое из 19 членов экипажа "Онеги", - сказали в пресс-службе.Рыболовецкое судно "Онега" было построено в Норвегии в 1979 году, валовая вместимость – 368 тонн, порт приписки - Мурманск, ходило под флагом России. Согласно данным Marine Traffic, судно вышло из норвежского порта Киркенес 14 декабря, а в Мурманск последний раз заходило 11 декабря.

https://ria.ru/20201228/sudno-1591180429.html

мурманск

норвегия

киркенес

баренцево море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мурманск, норвегия, киркенес, крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, баренцево море, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), происшествия