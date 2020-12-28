https://ria.ru/20201228/subsidii-1591178265.html
Путин поручил обеспечить субсидии учреждениям культуры
Путин поручил обеспечить субсидии учреждениям культуры
Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить предоставление учреждениям культуры в 2021-22 годах субсидий на выполнение государственного задания в РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T10:11
2020-12-28T10:11
2020-12-28T10:11
культура
россия
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590764214_0:0:3010:1694_1920x0_80_0_0_577e62d1ec18e88e26e6b0b020d75e85.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить предоставление учреждениям культуры в 2021-22 годах субсидий на выполнение государственного задания в размере не ниже уровня 2019 года.Ранее президент утвердил перечень поручений о принятии дополнительных мер господдержки организаций, осуществляющих в 2021 и 2022 годах отдельные виды культурной деятельности в РФ. Документ опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации обеспечить предоставление в 2021 и 2022 годах бюджетным и автономным учреждениям культуры субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в размере не менее размера субсидий, предоставленных таким учреждениям в 2019 году (в том числе в целях доведения размера оплаты труда работников до уровня не ниже уровня, предусмотренного абзацем пятым подпункта "а" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", - говорится в тексте поручений.Кроме того, кабмин должен будет предусмотреть возможность использования этих субсидий учреждениями культуры в I – III кварталах 2021 года "без учета отклонений от достижения установленных значений показателей их деятельности, связанных с приостановлением (частичным приостановлением, ограничением) деятельности этих учреждений в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".Согласно документу, доложить о реализации этих поручений необходимо до 28 февраля.Также правительству поручено "принять меры, обеспечивающие признание на период с 2021 по 2022 год организаций книжной торговли, специализирующихся на реализации книжной продукции для детей и юношества, учебной, просветительской и справочной литературы и являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в качестве социальных предприятий". Срок исполнения этого поручения - 31 мая 2021 года.
https://ria.ru/20201223/premiya-1590506027.html
https://ria.ru/20201217/granty-1589695083.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590764214_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_4b79154b2486d60690d0adc4993edc85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поручил кабмину обеспечить предоставление учреждениям культуры в 2021-22 годах субсидий на выполнение государственного задания в размере не ниже уровня 2019 года.
Ранее президент утвердил перечень поручений о принятии дополнительных мер господдержки организаций, осуществляющих в 2021 и 2022 годах отдельные виды культурной деятельности в РФ. Документ опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации
обеспечить предоставление в 2021 и 2022 годах бюджетным и автономным учреждениям культуры субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в размере не менее размера субсидий, предоставленных таким учреждениям в 2019 году (в том числе в целях доведения размера оплаты труда работников до уровня не ниже уровня, предусмотренного абзацем пятым подпункта "а" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", - говорится в тексте поручений.
Кроме того, кабмин должен будет предусмотреть возможность использования этих субсидий учреждениями культуры в I – III кварталах 2021 года "без учета отклонений от достижения установленных значений показателей их деятельности, связанных с приостановлением (частичным приостановлением, ограничением) деятельности этих учреждений в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
Согласно документу, доложить о реализации этих поручений необходимо до 28 февраля.
Также правительству поручено "принять меры, обеспечивающие признание на период с 2021 по 2022 год организаций книжной торговли, специализирующихся на реализации книжной продукции для детей и юношества, учебной, просветительской и справочной литературы и являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в качестве социальных предприятий". Срок исполнения этого поручения - 31 мая 2021 года.