https://ria.ru/20201228/subsidii-1591178265.html

Путин поручил обеспечить субсидии учреждениям культуры

Путин поручил обеспечить субсидии учреждениям культуры

Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить предоставление учреждениям культуры в 2021-22 годах субсидий на выполнение государственного задания в РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T10:11

2020-12-28T10:11

2020-12-28T10:11

культура

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить предоставление учреждениям культуры в 2021-22 годах субсидий на выполнение государственного задания в размере не ниже уровня 2019 года.Ранее президент утвердил перечень поручений о принятии дополнительных мер господдержки организаций, осуществляющих в 2021 и 2022 годах отдельные виды культурной деятельности в РФ. Документ опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации обеспечить предоставление в 2021 и 2022 годах бюджетным и автономным учреждениям культуры субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в размере не менее размера субсидий, предоставленных таким учреждениям в 2019 году (в том числе в целях доведения размера оплаты труда работников до уровня не ниже уровня, предусмотренного абзацем пятым подпункта "а" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", - говорится в тексте поручений.Кроме того, кабмин должен будет предусмотреть возможность использования этих субсидий учреждениями культуры в I – III кварталах 2021 года "без учета отклонений от достижения установленных значений показателей их деятельности, связанных с приостановлением (частичным приостановлением, ограничением) деятельности этих учреждений в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".Согласно документу, доложить о реализации этих поручений необходимо до 28 февраля.Также правительству поручено "принять меры, обеспечивающие признание на период с 2021 по 2022 год организаций книжной торговли, специализирующихся на реализации книжной продукции для детей и юношества, учебной, просветительской и справочной литературы и являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в качестве социальных предприятий". Срок исполнения этого поручения - 31 мая 2021 года.

https://ria.ru/20201223/premiya-1590506027.html

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россия, владимир путин, общество