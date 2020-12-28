https://ria.ru/20201228/strelba-1591187350.html

Открывшему стрельбу в штате Иллинойс мужчине предъявили обвинения

Открывшему стрельбу в штате Иллинойс мужчине предъявили обвинения

Мужчине, открывшему стрельбу в кегельбане в американском городе Рокфорд штата Иллинойс, предъявлены обвинения в преднамеренном убийстве троих человек и... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T11:04

2020-12-28T11:04

2020-12-28T11:04

иллинойс

в мире

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Мужчине, открывшему стрельбу в кегельбане в американском городе Рокфорд штата Иллинойс, предъявлены обвинения в преднамеренном убийстве троих человек и покушении на убийство ещё троих человек, передает телеканал CBS Chicago со ссылкой на местную полицию.Обвиняемый - 37-летний житель штата Флорида Дюк Вебб, находящийся на службе в воздушно-десантных войсках. По словам полиции, сейчас Вебб содержится под стражей в тюрьме без права выхода под залог.Как сообщил глава полиции города Дэн О'Ши, Вебб не имел конкретной цели и стрелял по людям без разбора. Полицейским, прибывшим на место стрельбы, удалось задержать Вебба без применения оружия. Перед задержанием Вебб пытался скрыть свою личность и спрятать оружие, однако происшествие было заснято на камеры наблюдения. В понедельник Вебб предстанет перед судом.Стрельба началась в субботу около 19.00 по местному времени (04.00 воскресенья по Москве), на место происшествия была вызвана полиция. По словам полицейских, стрельба велась как внутри здания, так и снаружи.

https://ria.ru/20201227/strelba-1591090987.html

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