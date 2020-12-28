https://ria.ru/20201228/soyuz-1591168017.html

В России испытали устройства виброзащиты для ракеты "Союз-5"

В России испытали устройства виброзащиты для ракеты "Союз-5"

Ученые Самарского университета успешно провели испытания устройств виброзащиты для ракеты-носителя "Союз-5", сообщает пресс-служба вуза. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T08:24

2020-12-28T08:24

2020-12-28T09:27

университетская наука

навигатор абитуриента

наука

ркц "прогресс"

союз-5

космос - риа наука

ркк "энергия"

роскосмос

байконур (город)

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САМАРА, 28 дек – РИА Новости. Ученые Самарского университета успешно провели испытания устройств виброзащиты для ракеты-носителя "Союз-5", сообщает пресс-служба вуза."Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева успешно провели испытания виброизоляторов, изготовленных для новой перспективной ракеты-носителя "Союз-5", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, для снижения вибрационных и ударных нагрузок в ракете-носителе "Союз-5" Самарский университет изготовил более 300 виброизоляторов. В ходе испытаний в лабораторных условиях создавались различные виды нагрузок, имитирующие воздействия на этапе запуска и вывода ракеты на орбиту, а также ударные нагрузки, возникающие при транспортировке ракеты на космодром. Испытуемые образцы виброизоляторов успешно подтвердили заявленные инженерами характеристики.Отмечается, что к виброизоляторам, эксплуатируемым в космосе, предъявляются значительно более высокие требования по прочности и надежности, чем к наземной технике. Добиться требуемых характеристик помогает использование материала МР – металлического аналога резины, разработанного в лаборатории ОНИЛ-1 Самарского университета. Демпферы на основе материала МР существенно превосходят по надежности известные в России и за рубежом аналоги, они применялись для ракет-носителей "Союз" предыдущих поколений, а также используются в проекте "ЭкзоМарс".В июле 2018 года "Роскосмос" заключил государственный контракт с РКК "Энергия" (головной разработчик ракеты "Союз-5") на 61,2 миллиарда рублей на создание и испытание ракеты "Союз-5". В рамках летных испытаний в 2023-2025 годах с космодрома Байконур предполагается выполнить не менее трех пусков "Союза-5". На первой ракете в конце 2023 года должны запустить макет космического аппарата. После окончания летных испытаний до 2036 года планируется осуществлять не менее двух пусков "Союза-5" в год. Изготавливать ракету будет РКЦ "Прогресс".

https://ria.ru/20201031/kosmos-1582448437.html

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университетская наука, навигатор абитуриента, ркц "прогресс", союз-5, космос - риа наука, ркк "энергия", роскосмос, байконур (город)