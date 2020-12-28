Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука НГ 2021
Наука
https://ria.ru/20201228/soyuz-1591168017.html
В России испытали устройства виброзащиты для ракеты "Союз-5"
В России испытали устройства виброзащиты для ракеты "Союз-5"
Ученые Самарского университета успешно провели испытания устройств виброзащиты для ракеты-носителя "Союз-5", сообщает пресс-служба вуза. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T08:24
2020-12-28T09:27
университетская наука
навигатор абитуриента
наука
ркц "прогресс"
союз-5
космос - риа наука
ркк "энергия"
роскосмос
байконур (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582323429_0:35:2676:1540_1920x0_80_0_0_60dfb7d10a6d0b84ce582079fb322705.jpg
САМАРА, 28 дек – РИА Новости. Ученые Самарского университета успешно провели испытания устройств виброзащиты для ракеты-носителя "Союз-5", сообщает пресс-служба вуза."Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева успешно провели испытания виброизоляторов, изготовленных для новой перспективной ракеты-носителя "Союз-5", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, для снижения вибрационных и ударных нагрузок в ракете-носителе "Союз-5" Самарский университет изготовил более 300 виброизоляторов. В ходе испытаний в лабораторных условиях создавались различные виды нагрузок, имитирующие воздействия на этапе запуска и вывода ракеты на орбиту, а также ударные нагрузки, возникающие при транспортировке ракеты на космодром. Испытуемые образцы виброизоляторов успешно подтвердили заявленные инженерами характеристики.Отмечается, что к виброизоляторам, эксплуатируемым в космосе, предъявляются значительно более высокие требования по прочности и надежности, чем к наземной технике. Добиться требуемых характеристик помогает использование материала МР – металлического аналога резины, разработанного в лаборатории ОНИЛ-1 Самарского университета. Демпферы на основе материала МР существенно превосходят по надежности известные в России и за рубежом аналоги, они применялись для ракет-носителей "Союз" предыдущих поколений, а также используются в проекте "ЭкзоМарс".В июле 2018 года "Роскосмос" заключил государственный контракт с РКК "Энергия" (головной разработчик ракеты "Союз-5") на 61,2 миллиарда рублей на создание и испытание ракеты "Союз-5". В рамках летных испытаний в 2023-2025 годах с космодрома Байконур предполагается выполнить не менее трех пусков "Союза-5". На первой ракете в конце 2023 года должны запустить макет космического аппарата. После окончания летных испытаний до 2036 года планируется осуществлять не менее двух пусков "Союза-5" в год. Изготавливать ракету будет РКЦ "Прогресс".
https://ria.ru/20201031/kosmos-1582448437.html
байконур (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582323429_6:0:2614:1956_1920x0_80_0_0_8f175aa03d9fbc67f242fa76b2bd785c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
университетская наука, навигатор абитуриента, ркц "прогресс", союз-5, космос - риа наука, ркк "энергия", роскосмос, байконур (город)

В России испытали устройства виброзащиты для ракеты "Союз-5"

08:24 28.12.2020 (обновлено: 09:27 28.12.2020)
 
© Фото : Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкЗапуск РН "Союз-2-1а" с кораблем "Союз МС-17" с космодрома Байконур
Запуск РН Союз-2-1а с кораблем Союз МС-17 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© Фото : Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
САМАРА, 28 дек – РИА Новости. Ученые Самарского университета успешно провели испытания устройств виброзащиты для ракеты-носителя "Союз-5", сообщает пресс-служба вуза.
"Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева успешно провели испытания виброизоляторов, изготовленных для новой перспективной ракеты-носителя "Союз-5", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, для снижения вибрационных и ударных нагрузок в ракете-носителе "Союз-5" Самарский университет изготовил более 300 виброизоляторов. В ходе испытаний в лабораторных условиях создавались различные виды нагрузок, имитирующие воздействия на этапе запуска и вывода ракеты на орбиту, а также ударные нагрузки, возникающие при транспортировке ракеты на космодром. Испытуемые образцы виброизоляторов успешно подтвердили заявленные инженерами характеристики.
Отмечается, что к виброизоляторам, эксплуатируемым в космосе, предъявляются значительно более высокие требования по прочности и надежности, чем к наземной технике. Добиться требуемых характеристик помогает использование материала МР – металлического аналога резины, разработанного в лаборатории ОНИЛ-1 Самарского университета. Демпферы на основе материала МР существенно превосходят по надежности известные в России и за рубежом аналоги, они применялись для ракет-носителей "Союз" предыдущих поколений, а также используются в проекте "ЭкзоМарс".
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б с британскими спутниками связи OneWeb на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
31 октября, 15:07Наука
Рогозин назвал сроки начала пусков ракеты "Союз-5" с Байконура
В июле 2018 года "Роскосмос" заключил государственный контракт с РКК "Энергия" (головной разработчик ракеты "Союз-5") на 61,2 миллиарда рублей на создание и испытание ракеты "Союз-5". В рамках летных испытаний в 2023-2025 годах с космодрома Байконур предполагается выполнить не менее трех пусков "Союза-5". На первой ракете в конце 2023 года должны запустить макет космического аппарата. После окончания летных испытаний до 2036 года планируется осуществлять не менее двух пусков "Союза-5" в год. Изготавливать ракету будет РКЦ "Прогресс".
 
НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаРКЦ "Прогресс"Союз-5Космос - РИА НаукаРКК "Энергия"РоскосмосБайконур (город)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:20Голикова отметила профессионализм российских врачей
16:17Голикова рассказала о стабилизации по заболеваемости COVID-19 в регионах
16:17Голикова оценила влияние COVID-19 на другие заболевания
16:12Появилось видео с места нападения на силовиков в Грозном
16:10Путин передал соболезнования семьям погибших при крушении судна "Онега"
16:09Голикова объяснила, почему меняются данные по смертности от коронавируса
16:08Названы самые популярные города России у туристов с детьми
16:07Голикова заявила о "ковид-диссидентах" в правительстве
16:05Гинцбург рассказал о действии препарата от коронавируса на основе антител
16:01Жириновский назвал еще одного возможного кандидата на пост президента
15:58Гинцбург спрогнозировал цену препарата от COVID-19 на основе антител
15:55Гинцбург рассказал о разработке лекарств от COVID-19 на основе антител
15:54Гинцбург рассказал о состоянии пожилых участников испытаний "Спутника V"
15:52Гинцбург анонсировал испытания препарата от COVID-19 на основе антител
15:51Путин назначил Ивана Корнева заместителем директора Росфинмониторинга
15:51Умерла заслуженная артистка России Валентина Широнина
15:45Голикова назвала нехватку кадров наиболее узким местом в здравоохранении
15:45Голикова отвергла обвинения в адрес России в искажении данных по COVID-19
15:42Голикова рассказала о российской стратегии борьбы с коронавирусом
15:38Росрыболовство назвало основные версии ЧП с траулером "Онега"
Лента новостейМолния