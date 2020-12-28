https://ria.ru/20201228/soboleznovaniya-1591250539.html

Путин передал соболезнования семьям погибших при крушении судна "Онега"

Путин передал соболезнования семьям погибших при крушении судна "Онега"

Президент России Владимир Путин передал соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим в результате ЧП с судном "Онега" в Баренцевом море,... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T16:10

2020-12-28T16:10

2020-12-28T16:10

крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море

баренцево море

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимир путин

происшествия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим в результате ЧП с судном "Онега" в Баренцевом море, соответствующая телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.По данным МЧС, рыболовецкий траулер "Онега" затонул в Баренцевом море в понедельник утром. На борту находились 19 человек, спасены двое. Поиски осложняют 4-метровые волны и 20-градусный мороз. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения."С прискорбием узнал о трагедии в Баренцевом море, унёсшей жизни членов экипажа рыболовецкого судна "Онега". Прошу передать глубокие соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим", - говорится в телеграмме.

https://ria.ru/20201228/sudno-1591216772.html

баренцево море

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крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, баренцево море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, происшествия