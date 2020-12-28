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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201228/smertnost-1591283021.html
В ноябре жертвами коронавируса стали 19,6 тысячи россиян
В ноябре жертвами коронавируса стали 19,6 тысячи россиян
Коронавирус в ноябре стал главной причиной смерти 19 626 человек в России, еще в 3 984 случаях он предполагается как основная причина смерти - для подтверждения РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T18:42
2020-12-28T18:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Коронавирус в ноябре стал главной причиной смерти 19 626 человек в России, еще в 3 984 случаях он предполагается как основная причина смерти - для подтверждения наличия вируса требуются дополнительные медицинские исследования, следует из данных Росстата, опубликованных в понедельник.Статистическое ведомство также приводит данные по числу умерших в случаях, когда COVID-19 повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента - в ноябре 2020 года было зафиксировано 2 178 таких случаев. В 9 857 случаях COVID-19 не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания.Росстат ведет статистику смертей от коронавирусной инфекции, выделяя перечисленные четыре группы смертей лиц с диагностированным COVID-19.Росстат в понедельник также опубликовал уточненные данные по смертности от COVID за октябрь. По данным статистического ведомства, в октябре в России COVID-19 стал основной причиной смерти 15 103 человек (против предыдущего отчета в 13 896 человек), в том числе у 13 077 человек вирус идентифицирован (в предыдущей версии таких случаев было 11 630 ), у 2 026 человек - не идентифицирован (против 2 266 в предыдущем отчете).Росстат также уточнил данные по числу умерших в октябре, когда основная причина смерти отнесена к прочим заболеваниям - теперь их 9 230 (против 8 675), из них в 1 794 случаев COVID-19 не был основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания (против 1 711 в предыдущем отчете); в 7 436 случаях COVID-19 не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания (против 6 964).Таким образом, число смертей лиц с диагностированным и предполагаемым COVID-19 по уточненным данным в октябре составило 24 333 случая (против 22 571 в предыдущем отчете). В ноябре таких умерших 35 645 человек.В общей сложности по всем категориям, статистику по которым ведет Росстат, с апреля в РФ умерли 116 030 человека с коронавирусной инфекцией (в том числе в апреле - 2 825 человек, в мае - 12 669, в июне - 12 335, июле - 10 371, августе - 7 673, сентябре – 10 179, октябре – 24 333 и ноябре - 35 645 человек).Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201228/smertnost-1591263793.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, федеральная служба государственной статистики (росстат)

В ноябре жертвами коронавируса стали 19,6 тысячи россиян

18:42 28.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Коронавирус в ноябре стал главной причиной смерти 19 626 человек в России, еще в 3 984 случаях он предполагается как основная причина смерти - для подтверждения наличия вируса требуются дополнительные медицинские исследования, следует из данных Росстата, опубликованных в понедельник.
Статистическое ведомство также приводит данные по числу умерших в случаях, когда COVID-19 повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента - в ноябре 2020 года было зафиксировано 2 178 таких случаев. В 9 857 случаях COVID-19 не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания.
Росстат ведет статистику смертей от коронавирусной инфекции, выделяя перечисленные четыре группы смертей лиц с диагностированным COVID-19.
Росстат в понедельник также опубликовал уточненные данные по смертности от COVID за октябрь. По данным статистического ведомства, в октябре в России COVID-19 стал основной причиной смерти 15 103 человек (против предыдущего отчета в 13 896 человек), в том числе у 13 077 человек вирус идентифицирован (в предыдущей версии таких случаев было 11 630 ), у 2 026 человек - не идентифицирован (против 2 266 в предыдущем отчете).
Сотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
Вчера, 17:00Распространение нового коронавируса
Голикова заявила о росте смертности в России
Росстат также уточнил данные по числу умерших в октябре, когда основная причина смерти отнесена к прочим заболеваниям - теперь их 9 230 (против 8 675), из них в 1 794 случаев COVID-19 не был основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания (против 1 711 в предыдущем отчете); в 7 436 случаях COVID-19 не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания (против 6 964).
Таким образом, число смертей лиц с диагностированным и предполагаемым COVID-19 по уточненным данным в октябре составило 24 333 случая (против 22 571 в предыдущем отчете). В ноябре таких умерших 35 645 человек.
В общей сложности по всем категориям, статистику по которым ведет Росстат, с апреля в РФ умерли 116 030 человека с коронавирусной инфекцией (в том числе в апреле - 2 825 человек, в мае - 12 669, в июне - 12 335, июле - 10 371, августе - 7 673, сентябре – 10 179, октябре – 24 333 и ноябре - 35 645 человек).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
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