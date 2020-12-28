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https://ria.ru/20201228/sedokova-1591240301.html
Анне Седоковой помог похудеть анекдот про вакцину
Анне Седоковой помог похудеть анекдот про вакцину
Анна Седокова разместила в Instagram пост, в котором рассказала, как анекдот про вакцину от коронавируса помог ей похудеть на несколько килограммов. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T16:43
2020-12-28T16:43
стиль жизни
знаменитости
звезды
виа гра
шоубиз
анна седокова
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Анна Седокова разместила в Instagram пост, в котором рассказала, как анекдот про вакцину от коронавируса помог ей похудеть на несколько килограммов.По словам певицы, после рождения третьего ребенка она запустила себя: ела все, что хотела, перестала ходить в зал — и в итоге поправилась.Остановилась она, когда поняла, что собственное отражение в зеркале ее не устраивает. Певица решила полностью поменять образ жизни и стала прислушиваться к организму. Артистка питается интервально: в определенное время ест все, что хочется — запретов нет. "Когда ты столько терпел, то уже испортить все не хочется. Появляется ценность того, что есть!" — подчеркнула она. Анна также отметила, что сбросить лишние килограммы ей очень помог анекдот про вакцину от коронавируса: "Иван отказался ставить вакцину от короновируса, потому что не знает, что в ней. Но много лет ел докторскую колбасу"."Изучайте то, что вы едите. Это и есть вы. Витамины, полезные жиры, кальций. Все это есть в магазине. Просто нужно выбрать себя, а не свои слабости", — призвала певица.Экс-солистка группы "ВИА Гра" уже похудела на четыре килограмма и останавливаться не собирается. При этом Седокова не гонится за стандартами, а просто хочет "вернуть себя".
https://ria.ru/20201221/dieta-1590235941.html
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стиль жизни, знаменитости, звезды, виа гра, анна седокова

Анне Седоковой помог похудеть анекдот про вакцину

16:43 28.12.2020
 
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Анна Седокова разместила в Instagram пост, в котором рассказала, как анекдот про вакцину от коронавируса помог ей похудеть на несколько килограммов.
По словам певицы, после рождения третьего ребенка она запустила себя: ела все, что хотела, перестала ходить в зал — и в итоге поправилась.
Остановилась она, когда поняла, что собственное отражение в зеркале ее не устраивает. Певица решила полностью поменять образ жизни и стала прислушиваться к организму.

"Организм всегда знает, когда он голоден, и я просто научилась его слушать, а не заедать стресс. Я выжидаю этот момент", — пояснила Седокова.

Артистка питается интервально: в определенное время ест все, что хочется — запретов нет. "Когда ты столько терпел, то уже испортить все не хочется. Появляется ценность того, что есть!" — подчеркнула она.
Анна также отметила, что сбросить лишние килограммы ей очень помог анекдот про вакцину от коронавируса: "Иван отказался ставить вакцину от короновируса, потому что не знает, что в ней. Но много лет ел докторскую колбасу".
"Изучайте то, что вы едите. Это и есть вы. Витамины, полезные жиры, кальций. Все это есть в магазине. Просто нужно выбрать себя, а не свои слабости", — призвала певица.
Экс-солистка группы "ВИА Гра" уже похудела на четыре килограмма и останавливаться не собирается. При этом Седокова не гонится за стандартами, а просто хочет "вернуть себя".
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