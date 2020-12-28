https://ria.ru/20201228/sanepidnadzor-1591257637.html

Правительство подготовило план по развитию системы санэпиднадзора

Правительство подготовило план по развитию системы санэпиднадзора

Правительством подготовлен план мероприятий по развитию системы санитарно-эпидемиологического надзора, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T16:35

2020-12-28T16:35

2020-12-28T16:35

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

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россия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Правительством подготовлен план мероприятий по развитию системы санитарно-эпидемиологического надзора, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."В соответствии с поручением президента страны о необходимости разработки концепции развития санитарно-эпидемиологической службы правительством подготовлен и в ближайшее время будет опубликован план мероприятий, как мы называем, дорожная карта по развитию и укреплению системы федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора на 2021-2028 года", - рассказала Голикова в ходе брифинга.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201220/onischenko-1590110362.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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