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Правительство подготовило план по развитию системы санэпиднадзора
Правительство подготовило план по развитию системы санэпиднадзора
Правительством подготовлен план мероприятий по развитию системы санитарно-эпидемиологического надзора, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T16:35
2020-12-28T16:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
татьяна голикова
правительство рф
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Правительством подготовлен план мероприятий по развитию системы санитарно-эпидемиологического надзора, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."В соответствии с поручением президента страны о необходимости разработки концепции развития санитарно-эпидемиологической службы правительством подготовлен и в ближайшее время будет опубликован план мероприятий, как мы называем, дорожная карта по развитию и укреплению системы федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора на 2021-2028 года", - рассказала Голикова в ходе брифинга.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, татьяна голикова, правительство рф

Правительство подготовило план по развитию системы санэпиднадзора

16:35 28.12.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновАвтоматические санитайзеры на станциях Московского метрополитена
Автоматические санитайзеры на станциях Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Правительством подготовлен план мероприятий по развитию системы санитарно-эпидемиологического надзора, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"В соответствии с поручением президента страны о необходимости разработки концепции развития санитарно-эпидемиологической службы правительством подготовлен и в ближайшее время будет опубликован план мероприятий, как мы называем, дорожная карта по развитию и укреплению системы федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора на 2021-2028 года", - рассказала Голикова в ходе брифинга.
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