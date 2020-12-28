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Религия и мировоззрение
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Неизвестные изрисовали православную часовню в Рейкьявике
Неизвестные изрисовали православную часовню в Рейкьявике
Вандалы разрисовали стены православной часовни в Рейкьявике, сообщили в Русском культурном центре Исландии. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T11:45
2020-12-28T11:45
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
исландия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Вандалы разрисовали стены православной часовни в Рейкьявике, сообщили в Русском культурном центре Исландии.Нападение произошло в ночь на 26 декабря. Русский Культурный центр опубликовал фотографии, на которых видно, что на часовню нанесены граффити. Рисунки напоминают автографы граффитистов, так называемые "тэги", которыми они метят территорию.По мнению настоятеля прихода РПЦ, это не является актом, направленным непосредственно против церкви, так как окружающие здание заборы тоже были разрисованы. "Скорее всего, это просто хулиганская выходка людей, которым было нечем заняться", — цитирует настоятеля прихода протоиерея Тимофея Золотуского сайт Русского культурного центра.Часовня находится на участке, выделенном городской управой приходу Русской православной церкви во имя Святителя Николая в Исландии, на котором планируется строительство первого в Исландии православного храма и здания русского культурного центра.С 2011 года приход разрабатывает проект комплекса с местными исландскими и российскими архитекторами. Патриарх Кирилл утвердил один из предложенных проектов, получено и одобрение проекта и от горожан, и от строительного комитета города, и приход собирает средства на строительство храма.
https://rsport.ria.ru/20201116/khabib-1584848903.html
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новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, исландия

Неизвестные изрисовали православную часовню в Рейкьявике

11:45 28.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкГорода мира. Рейкьявик
Города мира. Рейкьявик - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Вандалы разрисовали стены православной часовни в Рейкьявике, сообщили в Русском культурном центре Исландии.
Нападение произошло в ночь на 26 декабря. Русский Культурный центр опубликовал фотографии, на которых видно, что на часовню нанесены граффити. Рисунки напоминают автографы граффитистов, так называемые "тэги", которыми они метят территорию.
По мнению настоятеля прихода РПЦ, это не является актом, направленным непосредственно против церкви, так как окружающие здание заборы тоже были разрисованы. "Скорее всего, это просто хулиганская выходка людей, которым было нечем заняться", — цитирует настоятеля прихода протоиерея Тимофея Золотуского сайт Русского культурного центра.
Футбол. РПЛ. Матч Анжи - ЦСКА - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 15:32
Вандалы испортили граффити с изображением Хабиба Нурмагомедова
Часовня находится на участке, выделенном городской управой приходу Русской православной церкви во имя Святителя Николая в Исландии, на котором планируется строительство первого в Исландии православного храма и здания русского культурного центра.
С 2011 года приход разрабатывает проект комплекса с местными исландскими и российскими архитекторами. Патриарх Кирилл утвердил один из предложенных проектов, получено и одобрение проекта и от горожан, и от строительного комитета города, и приход собирает средства на строительство храма.
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьИсландия
 
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