https://ria.ru/20201228/restorany-1591251574.html

В Мордовии ресторанам разрешили работать до полуночи перед Новым годом

В Мордовии ресторанам разрешили работать до полуночи перед Новым годом

Кафе и ресторанам Мордовии разрешили продлить работу на час – до полуночи – в период с 28 декабря по 30 декабря включительно, решение о работе в новогоднюю ночь РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T16:15

2020-12-28T16:15

2020-12-28T16:15

республика мордовия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

артем здунов

республика мордовия

здоровье - общество

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 дек - РИА Новости. Кафе и ресторанам Мордовии разрешили продлить работу на час – до полуночи – в период с 28 декабря по 30 декабря включительно, решение о работе в новогоднюю ночь будет принято по результатам "испытательного периода", сообщает пресс-служба врио главы региона.Решение было принято на заседании регионального оперштаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции, которое врио главы Мордовии Артем Здунов провел в понедельник.Подчеркивается, что решение о том, как будут работать кафе и рестораны 31 декабря и в январские каникулы, будет принято в ближайшие дни по результатам проверок работы этих организаций."Сегодня, завтра, послезавтра – мы разрешаем работать до 12 часов ночи. Внимательно смотрим за ситуацией и после этого принимаем взвешенное решение по новогодней ночи и 10 выходным дням. Подчеркиваю: это решение может не состояться, если сегодня-завтра мы зафиксируем какие-то нарушения", - сказал Здунов.Отмечается, что ситуация с распространением COVID-19 на территории Мордовия остается напряженной. Всего за период пандемии в Мордовии зафиксировано 13227 случаев коронавируса, 10 892 человека выздоровели, 90 человек умерли от коронавируса как основной причины. Для больных коронавирусом развернуто 2720 коек, свободный коечный фонд составляет 20%.По информации минздрава республики, лечебные учреждения находятся в полной готовности, в том числе обеспечены лекарствами, средствами индивидуальной защиты, кислородом. Врио главы Мордовии обратил особое внимание на необходимость проверки резервных источников электроэнергии в лечебных учреждениях на случай возникновения нештатных ситуаций.Руководитель республики также отметил, что ждет от республиканского штаба по прохождению осенне-зимнего периода оперативного реагирования при возникновении аварийных ситуаций, которые могут произойти из-за ветхости коммунальных сетей."Нужно знать, какие у нас силы и средства, откуда приедут ремонтные бригады в случае аварий, где располагается техника – все должно быть готово. К сожалению, системы жизнеобеспечения в республике очень старые", - сказал врио главы Мордовии. Он не исключил, что в новогодние праздники лично проверит готовность республиканского штаба по прохождению осенне-зимнего периода к оперативному устранению аварийных ситуаций.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201224/koyki-1590742447.html

https://ria.ru/20201212/vykhodnoy-1588890860.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, артем здунов, республика мордовия, здоровье - общество, общество