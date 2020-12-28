https://ria.ru/20201228/restorany-1591251574.html
В Мордовии ресторанам разрешили работать до полуночи перед Новым годом
В Мордовии ресторанам разрешили работать до полуночи перед Новым годом
Кафе и ресторанам Мордовии разрешили продлить работу на час – до полуночи – в период с 28 декабря по 30 декабря включительно, решение о работе в новогоднюю ночь РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T16:15
2020-12-28T16:15
2020-12-28T16:15
республика мордовия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
артем здунов
республика мордовия
здоровье - общество
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 дек - РИА Новости. Кафе и ресторанам Мордовии разрешили продлить работу на час – до полуночи – в период с 28 декабря по 30 декабря включительно, решение о работе в новогоднюю ночь будет принято по результатам "испытательного периода", сообщает пресс-служба врио главы региона.Решение было принято на заседании регионального оперштаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции, которое врио главы Мордовии Артем Здунов провел в понедельник.Подчеркивается, что решение о том, как будут работать кафе и рестораны 31 декабря и в январские каникулы, будет принято в ближайшие дни по результатам проверок работы этих организаций."Сегодня, завтра, послезавтра – мы разрешаем работать до 12 часов ночи. Внимательно смотрим за ситуацией и после этого принимаем взвешенное решение по новогодней ночи и 10 выходным дням. Подчеркиваю: это решение может не состояться, если сегодня-завтра мы зафиксируем какие-то нарушения", - сказал Здунов.Отмечается, что ситуация с распространением COVID-19 на территории Мордовия остается напряженной. Всего за период пандемии в Мордовии зафиксировано 13227 случаев коронавируса, 10 892 человека выздоровели, 90 человек умерли от коронавируса как основной причины. Для больных коронавирусом развернуто 2720 коек, свободный коечный фонд составляет 20%.По информации минздрава республики, лечебные учреждения находятся в полной готовности, в том числе обеспечены лекарствами, средствами индивидуальной защиты, кислородом. Врио главы Мордовии обратил особое внимание на необходимость проверки резервных источников электроэнергии в лечебных учреждениях на случай возникновения нештатных ситуаций.Руководитель республики также отметил, что ждет от республиканского штаба по прохождению осенне-зимнего периода оперативного реагирования при возникновении аварийных ситуаций, которые могут произойти из-за ветхости коммунальных сетей."Нужно знать, какие у нас силы и средства, откуда приедут ремонтные бригады в случае аварий, где располагается техника – все должно быть готово. К сожалению, системы жизнеобеспечения в республике очень старые", - сказал врио главы Мордовии. Он не исключил, что в новогодние праздники лично проверит готовность республиканского штаба по прохождению осенне-зимнего периода к оперативному устранению аварийных ситуаций.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201224/koyki-1590742447.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, артем здунов, республика мордовия, здоровье - общество, общество
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 дек - РИА Новости.
Кафе и ресторанам Мордовии
разрешили продлить работу на час – до полуночи – в период с 28 декабря по 30 декабря включительно, решение о работе в новогоднюю ночь будет принято по результатам "испытательного периода", сообщает пресс-служба врио главы региона.
Решение было принято на заседании регионального оперштаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции, которое врио главы Мордовии Артем Здунов
провел в понедельник.
"На заседании оперштаба было рассмотрено обращение представителей сферы общественного питания по вопросу продления режима работы кафе и ресторанов. В октябре Роспотребнадзор рекомендовал главам субъектов РФ запретить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания, работать в период с 23.00 до 06.00. По итогам обсуждения принято решение с 28 декабря по 30 декабря включительно продлить работу предприятий общественного питания на 1 час – до 24.00", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что решение о том, как будут работать кафе и рестораны 31 декабря и в январские каникулы, будет принято в ближайшие дни по результатам проверок работы этих организаций.
"Сегодня, завтра, послезавтра – мы разрешаем работать до 12 часов ночи. Внимательно смотрим за ситуацией и после этого принимаем взвешенное решение по новогодней ночи и 10 выходным дням. Подчеркиваю: это решение может не состояться, если сегодня-завтра мы зафиксируем какие-то нарушения", - сказал Здунов.
Отмечается, что ситуация с распространением COVID-19 на территории Мордовия остается напряженной. Всего за период пандемии в Мордовии зафиксировано 13227 случаев коронавируса, 10 892 человека выздоровели, 90 человек умерли от коронавируса как основной причины. Для больных коронавирусом развернуто 2720 коек, свободный коечный фонд составляет 20%.
По информации минздрава республики, лечебные учреждения находятся в полной готовности, в том числе обеспечены лекарствами, средствами индивидуальной защиты, кислородом. Врио главы Мордовии обратил особое внимание на необходимость проверки резервных источников электроэнергии в лечебных учреждениях на случай возникновения нештатных ситуаций.
Руководитель республики также отметил, что ждет от республиканского штаба по прохождению осенне-зимнего периода оперативного реагирования при возникновении аварийных ситуаций, которые могут произойти из-за ветхости коммунальных сетей.
"Нужно знать, какие у нас силы и средства, откуда приедут ремонтные бригады в случае аварий, где располагается техника – все должно быть готово. К сожалению, системы жизнеобеспечения в республике очень старые", - сказал врио главы Мордовии. Он не исключил, что в новогодние праздники лично проверит готовность республиканского штаба по прохождению осенне-зимнего периода к оперативному устранению аварийных ситуаций.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.