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Путин и Нетаньяху обсудили борьбу с коронавирусом и ситуацию в Сирии
Путин и Нетаньяху обсудили борьбу с коронавирусом и ситуацию в Сирии
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили наращивание сотрудничества, в том числе в контексте борьбы с... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T18:34
2020-12-28T18:43
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
владимир путин
биньямин нетаньяху
сирия
израиль
в мире
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили наращивание сотрудничества, в том числе в контексте борьбы с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху. Рассмотрены актуальные вопросы российско-израильских отношений в различных сферах. Подтвержден обоюдный настрой на наращивание многопланового двустороннего сотрудничества, в том числе в контексте борьбы с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.Добавляется, что лидеры условились о дальнейших контактах."Путин и премьер Израиля обсудили региональную проблематику с акцентом на аспекты развития ситуации в Сирии", - говорится в сообщении.Также Путин и Нетаньяху обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом. Президент поздравил премьера и всех израильтян с прошедшим праздником Хануки.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, владимир путин, биньямин нетаньяху, сирия, израиль, в мире

Путин и Нетаньяху обсудили борьбу с коронавирусом и ситуацию в Сирии

18:34 28.12.2020 (обновлено: 18:43 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили наращивание сотрудничества, в том числе в контексте борьбы с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху. Рассмотрены актуальные вопросы российско-израильских отношений в различных сферах. Подтвержден обоюдный настрой на наращивание многопланового двустороннего сотрудничества, в том числе в контексте борьбы с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Добавляется, что лидеры условились о дальнейших контактах.
"Путин и премьер Израиля обсудили региональную проблематику с акцентом на аспекты развития ситуации в Сирии", - говорится в сообщении.
Также Путин и Нетаньяху обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом. Президент поздравил премьера и всех израильтян с прошедшим праздником Хануки.
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Коронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуСирияИзраильВ мире
 
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