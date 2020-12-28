Путин и Нетаньяху обсудили борьбу с коронавирусом и ситуацию в Сирии
18:34 28.12.2020 (обновлено: 18:43 28.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили наращивание сотрудничества, в том числе в контексте борьбы с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху. Рассмотрены актуальные вопросы российско-израильских отношений в различных сферах. Подтвержден обоюдный настрой на наращивание многопланового двустороннего сотрудничества, в том числе в контексте борьбы с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Добавляется, что лидеры условились о дальнейших контактах.
"Путин и премьер Израиля обсудили региональную проблематику с акцентом на аспекты развития ситуации в Сирии", - говорится в сообщении.
Также Путин и Нетаньяху обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом. Президент поздравил премьера и всех израильтян с прошедшим праздником Хануки.
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