https://ria.ru/20201228/razgovor-1591281527.html

Путин и Нетаньяху обсудили борьбу с коронавирусом и ситуацию в Сирии

Путин и Нетаньяху обсудили борьбу с коронавирусом и ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили наращивание сотрудничества, в том числе в контексте борьбы с... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T18:34

2020-12-28T18:34

2020-12-28T18:43

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

владимир путин

биньямин нетаньяху

сирия

израиль

в мире

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили наращивание сотрудничества, в том числе в контексте борьбы с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху. Рассмотрены актуальные вопросы российско-израильских отношений в различных сферах. Подтвержден обоюдный настрой на наращивание многопланового двустороннего сотрудничества, в том числе в контексте борьбы с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.Добавляется, что лидеры условились о дальнейших контактах."Путин и премьер Израиля обсудили региональную проблематику с акцентом на аспекты развития ситуации в Сирии", - говорится в сообщении.Также Путин и Нетаньяху обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом. Президент поздравил премьера и всех израильтян с прошедшим праздником Хануки.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201228/razgovor-1591268908.html

россия

сирия

израиль

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коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, владимир путин, биньямин нетаньяху, сирия, израиль, в мире