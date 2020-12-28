https://ria.ru/20201228/razgovor-1591268908.html
Путин обсудил с Си Цзиньпином энергетику и борьбу с пандемией
Путин обсудил с Си Цзиньпином энергетику и борьбу с пандемией
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора выразили готовность активизировать координацию на международной... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T17:26
2020-12-28T17:26
2020-12-28T17:36
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си цзиньпин
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора выразили готовность активизировать координацию на международной арене для поддержания мира и стабильности, сообщает пресс-служба Кремля."Выражена также готовность активизировать координацию шагов на международной арене - в интересах поддержания мира и стабильности в глобальном и региональном масштабах", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что лидеры двух стран будут и далее оставаться в постоянном рабочем контакте."С удовлетворением отмечены эффективные совместные усилия профильных ведомств двух стран по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Указано на важность кооперации при разработке и производстве вакцин", - говорится в сообщении."С учетом исполняющегося в 2021 году 20-летия подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее углубление взаимодействия по всем направлениям, включая реализацию крупных совместных проектов в сфере энергетики и промышленной кооперации. Отдельное внимание уделено проведению Годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества (2020-2021 годы)", - говорится в сообщении."Главы государств тепло поздравили друг друга с наступающими новогодними праздниками и подвели итоги развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в уходящем году. Дана высокая оценка двусторонним связям, констатировано, что они достигли наивысшего уровня в истории и носят подлинно взаимовыгодный характер. В контексте 75-летия Победы во Второй мировой войне - подчеркнуто единство подходов России и Китая к отстаиванию исторической правды и итогов войны", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201225/aes-1590913531.html
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россия, си цзиньпин, владимир путин, китай, в мире
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
и председатель КНР Си Цзиньпин
в ходе телефонного разговора выразили готовность активизировать координацию на международной арене для поддержания мира и стабильности, сообщает пресс-служба Кремля.
"Выражена также готовность активизировать координацию шагов на международной арене - в интересах поддержания мира и стабильности в глобальном и региональном масштабах", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что лидеры двух стран будут и далее оставаться в постоянном рабочем контакте.
"С удовлетворением отмечены эффективные совместные усилия профильных ведомств двух стран по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Указано на важность кооперации при разработке и производстве вакцин", - говорится в сообщении.
"С учетом исполняющегося в 2021 году 20-летия подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее углубление взаимодействия по всем направлениям, включая реализацию крупных совместных проектов в сфере энергетики и промышленной кооперации. Отдельное внимание уделено проведению Годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества (2020-2021 годы)", - говорится в сообщении.
"Главы государств тепло поздравили друг друга с наступающими новогодними праздниками и подвели итоги развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в уходящем году. Дана высокая оценка двусторонним связям, констатировано, что они достигли наивысшего уровня в истории и носят подлинно взаимовыгодный характер. В контексте 75-летия Победы во Второй мировой войне - подчеркнуто единство подходов России и Китая к отстаиванию исторической правды и итогов войны", - говорится в сообщении.