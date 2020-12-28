https://ria.ru/20201228/razgovor-1591219769.html

Путин обсудил с президентом Финляндии ситуацию в Белоруссии и на Украине

Путин обсудил с президентом Финляндии ситуацию в Белоруссии и на Украине

Президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил с российским президентом Владимиром Путиным по телефону отношения сверхдержав, коронавирус и ситуацию на Украине,... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T13:54

2020-12-28T13:54

2020-12-28T13:58

россия

саули ниинисте

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в мире

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ХЕЛЬСИНКИ, 28 дек - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил с российским президентом Владимиром Путиным по телефону отношения сверхдержав, коронавирус и ситуацию на Украине, сообщает канцелярия финского главы.Разговор состоялся в понедельник, лидеры обсудили двусторонние отношения."Президенты подробно обсудили ситуацию с коронавирусом, а также отношения сверхдержав и контроль над вооружениями", - говорится в сообщении канцелярии. По данным канцелярии, среди тем беседы лидеров были также ситуация в Белоруссии и на Украине.Владимир Путин и Саули Ниинистё по итогам года выразили удовлетворение достигнутым уровнем отношений добрососедства и конструктивного партнерства, сообщает пресс-служба Кремля.Кроме того, в разговоре лидеры затронули некоторые актуальные международные вопросы, включая отношения России и Евросоюза. Добавляется, что Путин и Ниинистё условились о контактах на различных уровнях.Главы государств также обменялись поздравлениями и теплыми пожеланиями по случаю новогодних праздников.

https://ria.ru/20201228/putin-1591207441.html

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белоруссия

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россия, саули ниинисте, владимир путин, финляндия, белоруссия, украина, в мире