Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201228/razgovor-1591219769.html
Путин обсудил с президентом Финляндии ситуацию в Белоруссии и на Украине
Путин обсудил с президентом Финляндии ситуацию в Белоруссии и на Украине
Президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил с российским президентом Владимиром Путиным по телефону отношения сверхдержав, коронавирус и ситуацию на Украине,... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T13:54
2020-12-28T13:58
россия
саули ниинисте
владимир путин
финляндия
белоруссия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155775/67/1557756726_0:137:2931:1786_1920x0_80_0_0_0caa4d94aeeb3e0a644f37d4d148df10.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 28 дек - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил с российским президентом Владимиром Путиным по телефону отношения сверхдержав, коронавирус и ситуацию на Украине, сообщает канцелярия финского главы.Разговор состоялся в понедельник, лидеры обсудили двусторонние отношения."Президенты подробно обсудили ситуацию с коронавирусом, а также отношения сверхдержав и контроль над вооружениями", - говорится в сообщении канцелярии. По данным канцелярии, среди тем беседы лидеров были также ситуация в Белоруссии и на Украине.Владимир Путин и Саули Ниинистё по итогам года выразили удовлетворение достигнутым уровнем отношений добрососедства и конструктивного партнерства, сообщает пресс-служба Кремля.Кроме того, в разговоре лидеры затронули некоторые актуальные международные вопросы, включая отношения России и Евросоюза. Добавляется, что Путин и Ниинистё условились о контактах на различных уровнях.Главы государств также обменялись поздравлениями и теплыми пожеланиями по случаю новогодних праздников.
https://ria.ru/20201228/putin-1591207441.html
россия
финляндия
белоруссия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155775/67/1557756726_47:0:2776:2047_1920x0_80_0_0_0d7d017aa91d5564bb8250cc33e0157b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, саули ниинисте, владимир путин, финляндия, белоруссия, украина, в мире

Путин обсудил с президентом Финляндии ситуацию в Белоруссии и на Украине

13:54 28.12.2020 (обновлено: 13:58 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи в президентском дворце в Хельсинки
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи в президентском дворце в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 28 дек - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил с российским президентом Владимиром Путиным по телефону отношения сверхдержав, коронавирус и ситуацию на Украине, сообщает канцелярия финского главы.
Разговор состоялся в понедельник, лидеры обсудили двусторонние отношения.
"Президенты подробно обсудили ситуацию с коронавирусом, а также отношения сверхдержав и контроль над вооружениями", - говорится в сообщении канцелярии. По данным канцелярии, среди тем беседы лидеров были также ситуация в Белоруссии и на Украине.
Владимир Путин и Саули Ниинистё по итогам года выразили удовлетворение достигнутым уровнем отношений добрососедства и конструктивного партнерства, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждены основные итоги сотрудничества России и Финляндии в уходящем году. Выражено удовлетворение достигнутым уровнем двусторонних отношений добрососедства и конструктивного партнерства, что особо значимо в контексте 100-летия установления дипломатических связей между Россией и Финляндией, отмечаемого 31 декабря 2020 года. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление взаимовыгодной кооперации в торгово-экономической области и эффективную координацию в борьбе с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Кроме того, в разговоре лидеры затронули некоторые актуальные международные вопросы, включая отношения России и Евросоюза. Добавляется, что Путин и Ниинистё условились о контактах на различных уровнях.
Главы государств также обменялись поздравлениями и теплыми пожеланиями по случаю новогодних праздников.
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговор - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
12:51
Путин проведет серию международных телефонных разговоров
 
РоссияСаули НиинистеВладимир ПутинФинляндияБелоруссияУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:17Голикова рассказала о стабилизации по заболеваемости COVID-19 в регионах
16:17Голикова оценила влияние COVID-19 на другие заболевания
16:12Появилось видео с места нападения на силовиков в Грозном
16:10Путин передал соболезнования семьям погибших при крушении судна "Онега"
16:09Голикова объяснила, почему меняются данные по смертности от коронавируса
16:08Названы самые популярные города России у туристов с детьми
16:07Голикова заявила о "ковид-диссидентах" в правительстве
16:05Гинцбург рассказал о действии препарата от коронавируса на основе антител
16:01Жириновский назвал еще одного возможного кандидата на пост президента
15:58Гинцбург спрогнозировал цену препарата от COVID-19 на основе антител
15:55Гинцбург рассказал о разработке лекарств от COVID-19 на основе антител
15:54Гинцбург рассказал о состоянии пожилых участников испытаний "Спутника V"
15:52Гинцбург анонсировал испытания препарата от COVID-19 на основе антител
15:51Путин назначил Ивана Корнева заместителем директора Росфинмониторинга
15:51Умерла заслуженная артистка России Валентина Широнина
15:45Голикова назвала нехватку кадров наиболее узким местом в здравоохранении
15:45Голикова отвергла обвинения в адрес России в искажении данных по COVID-19
15:42Голикова рассказала о российской стратегии борьбы с коронавирусом
15:38Росрыболовство назвало основные версии ЧП с траулером "Онега"
15:35Иран обвинил 48 человек в причастности к гибели Сулеймани
Лента новостейМолния