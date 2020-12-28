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На нотариальных документах появится QR-код
На нотариальных документах появится QR-код
Большинство нотариальных документов с 29 декабря будет снабжено QR-кодом, обеспечивающим дополнительную цифровую защиту бумажных документов от подделок,... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T19:32
2020-12-28T19:32
федеральная нотариальная палата
общество
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Большинство нотариальных документов с 29 декабря будет снабжено QR-кодом, обеспечивающим дополнительную цифровую защиту бумажных документов от подделок, сообщает пресс-служба Федеральной нотариальной палаты.В каждом QR-коде будут зашифрованы основные реквизиты документа: сведения о заявителях или их представителях, вид, дата совершения и регистрационный номер нотариального действия, ФИО нотариуса и его нотариальный округ. Проверка по QR-коду, у которого есть уникальный идентификационный номер, автоматически установит – есть ли документ с такими реквизитами в нотариальной базе данных. Проверить подлинность документа сможет любой, у кого есть смартфон со сканером.QR-коды появятся на таких документах как доверенности, завещания, брачные и наследственные договоры, соглашения об уплате алиментов, договоры ренты, залога, купли-продажи, согласия супругов на отчуждение имущества, а также на договорах инвестиционного товарищества, требованиях о приобретении доли в уставном капитале, протоколах (решениях) о выходе участника из ООО и других.
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федеральная нотариальная палата, общество

На нотариальных документах появится QR-код

19:32 28.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкТаблички с QR-кодами
Таблички с QR-кодами - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Большинство нотариальных документов с 29 декабря будет снабжено QR-кодом, обеспечивающим дополнительную цифровую защиту бумажных документов от подделок, сообщает пресс-служба Федеральной нотариальной палаты.
В каждом QR-коде будут зашифрованы основные реквизиты документа: сведения о заявителях или их представителях, вид, дата совершения и регистрационный номер нотариального действия, ФИО нотариуса и его нотариальный округ. Проверка по QR-коду, у которого есть уникальный идентификационный номер, автоматически установит – есть ли документ с такими реквизитами в нотариальной базе данных. Проверить подлинность документа сможет любой, у кого есть смартфон со сканером.
"Появление QR-кодов на нотариальных документах также делает бессмысленным существование криминального "рынка" поддельных нотариальных бланков – такие подделки и ранее при их предъявлении моментально выявлялись нотариусами или государственными органами, если они направляли запрос в ЕИС нотариата. Теперь же практически любой человек сможет самостоятельно установить подлинность нотариального документа", - добавили в ФНП.
QR-коды появятся на таких документах как доверенности, завещания, брачные и наследственные договоры, соглашения об уплате алиментов, договоры ренты, залога, купли-продажи, согласия супругов на отчуждение имущества, а также на договорах инвестиционного товарищества, требованиях о приобретении доли в уставном капитале, протоколах (решениях) о выходе участника из ООО и других.
Вывеска Нотариус - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
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