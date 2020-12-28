https://ria.ru/20201228/qr-kod-1591292409.html

На нотариальных документах появится QR-код

На нотариальных документах появится QR-код

Большинство нотариальных документов с 29 декабря будет снабжено QR-кодом, обеспечивающим дополнительную цифровую защиту бумажных документов от подделок,... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T19:32

2020-12-28T19:32

2020-12-28T19:32

федеральная нотариальная палата

общество

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Большинство нотариальных документов с 29 декабря будет снабжено QR-кодом, обеспечивающим дополнительную цифровую защиту бумажных документов от подделок, сообщает пресс-служба Федеральной нотариальной палаты.В каждом QR-коде будут зашифрованы основные реквизиты документа: сведения о заявителях или их представителях, вид, дата совершения и регистрационный номер нотариального действия, ФИО нотариуса и его нотариальный округ. Проверка по QR-коду, у которого есть уникальный идентификационный номер, автоматически установит – есть ли документ с такими реквизитами в нотариальной базе данных. Проверить подлинность документа сможет любой, у кого есть смартфон со сканером.QR-коды появятся на таких документах как доверенности, завещания, брачные и наследственные договоры, соглашения об уплате алиментов, договоры ренты, залога, купли-продажи, согласия супругов на отчуждение имущества, а также на договорах инвестиционного товарищества, требованиях о приобретении доли в уставном капитале, протоколах (решениях) о выходе участника из ООО и других.

https://ria.ru/20201201/notarius-1587169390.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная нотариальная палата, общество