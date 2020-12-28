Прощай, 2020-й год: COVID, пожары и протесты

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Уходящий год войдет в историю как время пандемии и локдаунов. Но 2020-й был полон и других не менее важных событий, которые потрясли мир. Предлагаем вам вспомнить яркие и трагические моменты этого нелегкого года.