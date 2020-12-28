https://ria.ru/20201228/proschay-2020-y-god-covid-pozhary-i-protesty-1591239958.html
Прощай, 2020-й год: COVID, пожары и протесты
Прощай, 2020-й год: COVID, пожары и протесты
Уходящий год войдет в историю как время пандемии и локдаунов. Но 2020-й был полон и других не менее важных событий, которые потрясли мир.
Предлагаем вам вспомнить яркие и трагические моменты этого нелегкого года.
2020-12-28T15:30
2020-12-28T15:30
2020-12-28T15:30
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Прощай, 2020-й год: COVID, пожары и протесты
Уходящий год войдет в историю как время пандемии и локдаунов. Но 2020-й был полон и других не менее важных событий, которые потрясли мир.
Предлагаем вам вспомнить яркие и трагические моменты этого нелегкого года.
2020-12-28T15:30
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PT10M04S
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Прощай, 2020-й год: COVID, пожары и протесты
Уходящий год войдет в историю как время пандемии и локдаунов. Но 2020-й был полон и других не менее важных событий, которые потрясли мир.
Предлагаем вам вспомнить яркие и трагические моменты этого нелегкого года.
2020-12-28T15:30
true
PT10M04S
Прощай, 2020-й год: COVID, пожары и протесты
Уходящий год войдет в историю как время пандемии и локдаунов. Но 2020-й был полон и других не менее важных событий, которые потрясли мир.
Предлагаем вам вспомнить яркие и трагические моменты этого нелегкого года.