https://ria.ru/20201228/prokuratura-1591171222.html

Прокуратура начала проверку после затопления судна в Баренцевом море

Прокуратура начала проверку после затопления судна в Баренцевом море

Мурманская транспортная прокуратура начала проверку после того, как в Баренцевом море перевернулось и затонуло рыболовецкое судно "Онега" с 19 членами экипажа,... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T09:03

2020-12-28T09:03

2020-12-28T09:33

крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море

баренцево море

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

мурманская область

происшествия

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МУРМАНСК, 28 дек – РИА Новости. Мурманская транспортная прокуратура начала проверку после того, как в Баренцевом море перевернулось и затонуло рыболовецкое судно "Онега" с 19 членами экипажа, поиски 17 из которых продолжаются, сообщила пресс-служба ведомства.Ранее в МЧС РФ сообщили, что в понедельник утром судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, спасены двое. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения."Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку по факту аварии с судном МК-0331 "Онега". По предварительным данным, 28 декабря в Баренцевом море перевернулось и затонуло рыболовное судно МК-0331 "Онега". В воде оказались 19 членов. В настоящее время два человека спасены. Организованы и проводятся поисковые мероприятия еще 17 человек", - говорится в сообщении.Рыболовецкое судно "Онега" было построено в Норвегии в 1979 году, валовая вместимость – 368 тонн, порт приписки - Мурманск, ходило под флагом России. Согласно данным Marine Traffic, судно вышло из норвежского порта Киркинес 14 декабря, а последний раз заходило в Мурманск 11 декабря.

https://ria.ru/20201103/kater-1582817094.html

баренцево море

мурманская область

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крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, баренцево море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мурманская область, происшествия