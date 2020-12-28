https://ria.ru/20201228/prognozy-1591259619.html

Голикова назвала бессмысленными долгосрочные прогнозы по коронавирусу

Голикова назвала бессмысленными долгосрочные прогнозы по коронавирусу

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что делать долгосрочные прогнозы по ситуации с коронавирусом бессмысленно. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T16:44

2020-12-28T16:44

2020-12-28T16:44

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

татьяна голикова

владимир познер

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 дек – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что делать долгосрочные прогнозы по ситуации с коронавирусом бессмысленно."Такие долгосрочные прогнозы – бессмысленное выстраивание. Очень мы аккуратно в ежедневном режиме следим за тем, что происходит в регионах страны", - сказала Голикова в эфире программы "Познер" на Первом канале.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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