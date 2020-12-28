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Голикова назвала бессмысленными долгосрочные прогнозы по коронавирусу
Голикова назвала бессмысленными долгосрочные прогнозы по коронавирусу
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что делать долгосрочные прогнозы по ситуации с коронавирусом бессмысленно. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T16:44
2020-12-28T16:44
2020-12-28T16:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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татьяна голикова
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 дек – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что делать долгосрочные прогнозы по ситуации с коронавирусом бессмысленно."Такие долгосрочные прогнозы – бессмысленное выстраивание. Очень мы аккуратно в ежедневном режиме следим за тем, что происходит в регионах страны", - сказала Голикова в эфире программы "Познер" на Первом канале.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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