https://ria.ru/20201228/produkty-1591272949.html

Названы продукты, снижающие риск сердечно-сосудистых заболеваний

Названы продукты, снижающие риск сердечно-сосудистых заболеваний

Частое употребление крестоцветных овощей может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Heilpraxisnet со ссылкой на специалистов. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T17:48

2020-12-28T17:48

2020-12-28T17:48

здоровье - общество

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Частое употребление крестоцветных овощей может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Heilpraxisnet со ссылкой на специалистов.Отмечается, что прогрессирующего накопления жира, кальция и других веществ на внутренних стенках артерий приводит к уменьшению кровотока, что в свою очередь увеличивает опасность инсульта или инфаркта. Включение в рацион таких продуктов, как белокочанная, брюссельская капуста, цветная капуста и брокколи существенно снижает количество таких отложений.В частности, у людей, которые едят в среднем более 45 граммов крестоцветных овощей в день, риск серьезной кальцификации становится на 46% процентов ниже по сравнению с контрольной группой.По словам ученых, положительный эффект этих продуктов связан с содержанием в них таких полезных веществ, как флавонолы и пектин, а также витамин К.

https://ria.ru/20201227/sposob-1591102216.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество