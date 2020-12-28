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Названы продукты, снижающие риск сердечно-сосудистых заболеваний
Названы продукты, снижающие риск сердечно-сосудистых заболеваний
Частое употребление крестоцветных овощей может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Heilpraxisnet со ссылкой на специалистов. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T17:48
2020-12-28T17:48
здоровье - общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Частое употребление крестоцветных овощей может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Heilpraxisnet со ссылкой на специалистов.Отмечается, что прогрессирующего накопления жира, кальция и других веществ на внутренних стенках артерий приводит к уменьшению кровотока, что в свою очередь увеличивает опасность инсульта или инфаркта. Включение в рацион таких продуктов, как белокочанная, брюссельская капуста, цветная капуста и брокколи существенно снижает количество таких отложений.В частности, у людей, которые едят в среднем более 45 граммов крестоцветных овощей в день, риск серьезной кальцификации становится на 46% процентов ниже по сравнению с контрольной группой.По словам ученых, положительный эффект этих продуктов связан с содержанием в них таких полезных веществ, как флавонолы и пектин, а также витамин К.
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здоровье - общество

Названы продукты, снижающие риск сердечно-сосудистых заболеваний

17:48 28.12.2020
 
© Depositphotos / stevanovicigorБольное сердце
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© Depositphotos / stevanovicigor
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Частое употребление крестоцветных овощей может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Heilpraxisnet со ссылкой на специалистов.
Отмечается, что прогрессирующего накопления жира, кальция и других веществ на внутренних стенках артерий приводит к уменьшению кровотока, что в свою очередь увеличивает опасность инсульта или инфаркта. Включение в рацион таких продуктов, как белокочанная, брюссельская капуста, цветная капуста и брокколи существенно снижает количество таких отложений.
В частности, у людей, которые едят в среднем более 45 граммов крестоцветных овощей в день, риск серьезной кальцификации становится на 46% процентов ниже по сравнению с контрольной группой.
По словам ученых, положительный эффект этих продуктов связан с содержанием в них таких полезных веществ, как флавонолы и пектин, а также витамин К.
Овощи на столе - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
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