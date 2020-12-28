https://ria.ru/20201228/preferentsii-1591241150.html

Депутат Госдумы предложил ряд преференций для вакцинированных от COVID-19

Депутат Госдумы предложил ряд преференций для вакцинированных от COVID-19

Те, кто сделал прививку от коронавируса, должны пользоваться другими возможностями для прохода на рабочее место, также им не нужно проходить ПЦР-тестирование,... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T15:34

2020-12-28T15:34

2020-12-28T15:34

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

олег морозов

госдума рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591202504_0:256:3109:2004_1920x0_80_0_0_b62a509b59ed731fcd092df003f8a780.jpg

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Те, кто сделал прививку от коронавируса, должны пользоваться другими возможностями для прохода на рабочее место, также им не нужно проходить ПЦР-тестирование, считает член комитета ГД по государственному строительству и законодательству Олег Морозов."Ленинская формула "учет и контроль" - она нужна, в том числе, и в этом вопросе… По крайней мере, человек, который провакцинирован, должен уже пользоваться другими возможностями прохода на рабочее место, чем человек, который не провакцинирован", - сказал Морозов в прямом эфире Первого канала в понедельник.Парламентарий считает, что те, кто привит от коронавируса, не должны делать ПЦР-тесты. Он пояснил, что сейчас не может пройти на рабочее место в Госдуму, если в списке на ПЦР-тест нет его фамилии. Морозов подчеркнул, что вакцинирован, но при этом продолжает проходить тестирование, возмутившись, сколько денег "жжет государство" на то, чтобы тестировать тех, кто поставил вакцину."Пусть он (кто не вакцинирован) проходит тест, а я - нет… Я готов сэкономить на этом государственные деньги", - заключил парламентарий. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201228/pasporta-1591236484.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, олег морозов, госдума рф, общество