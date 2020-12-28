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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201228/preferentsii-1591241150.html
Депутат Госдумы предложил ряд преференций для вакцинированных от COVID-19
Депутат Госдумы предложил ряд преференций для вакцинированных от COVID-19
Те, кто сделал прививку от коронавируса, должны пользоваться другими возможностями для прохода на рабочее место, также им не нужно проходить ПЦР-тестирование,... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T15:34
2020-12-28T15:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
олег морозов
госдума рф
общество
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Те, кто сделал прививку от коронавируса, должны пользоваться другими возможностями для прохода на рабочее место, также им не нужно проходить ПЦР-тестирование, считает член комитета ГД по государственному строительству и законодательству Олег Морозов."Ленинская формула "учет и контроль" - она нужна, в том числе, и в этом вопросе… По крайней мере, человек, который провакцинирован, должен уже пользоваться другими возможностями прохода на рабочее место, чем человек, который не провакцинирован", - сказал Морозов в прямом эфире Первого канала в понедельник.Парламентарий считает, что те, кто привит от коронавируса, не должны делать ПЦР-тесты. Он пояснил, что сейчас не может пройти на рабочее место в Госдуму, если в списке на ПЦР-тест нет его фамилии. Морозов подчеркнул, что вакцинирован, но при этом продолжает проходить тестирование, возмутившись, сколько денег "жжет государство" на то, чтобы тестировать тех, кто поставил вакцину."Пусть он (кто не вакцинирован) проходит тест, а я - нет… Я готов сэкономить на этом государственные деньги", - заключил парламентарий. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, олег морозов, госдума рф, общество

Депутат Госдумы предложил ряд преференций для вакцинированных от COVID-19

15:34 28.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУказатель в поликлинике
Указатель в поликлинике - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Те, кто сделал прививку от коронавируса, должны пользоваться другими возможностями для прохода на рабочее место, также им не нужно проходить ПЦР-тестирование, считает член комитета ГД по государственному строительству и законодательству Олег Морозов.
"Ленинская формула "учет и контроль" - она нужна, в том числе, и в этом вопросе… По крайней мере, человек, который провакцинирован, должен уже пользоваться другими возможностями прохода на рабочее место, чем человек, который не провакцинирован", - сказал Морозов в прямом эфире Первого канала в понедельник.
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
15:11Распространение нового коронавируса
Врач объяснил, почему необходимы паспорта вакцинации от коронавируса
Парламентарий считает, что те, кто привит от коронавируса, не должны делать ПЦР-тесты. Он пояснил, что сейчас не может пройти на рабочее место в Госдуму, если в списке на ПЦР-тест нет его фамилии. Морозов подчеркнул, что вакцинирован, но при этом продолжает проходить тестирование, возмутившись, сколько денег "жжет государство" на то, чтобы тестировать тех, кто поставил вакцину.
"Пусть он (кто не вакцинирован) проходит тест, а я - нет… Я готов сэкономить на этом государственные деньги", - заключил парламентарий.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыОлег МорозовГосдума РФОбщество
 
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