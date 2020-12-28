https://ria.ru/20201228/pozhar-1591266376.html

На Южно-Ягунском месторождении произошел пожар

На Южно-Ягунском месторождении произошел пожар

Возгорание газокомпрессорной станции произошло на Южно-Ягунском нефтяном месторождении (ХМАО-Югра), к тушению привлечены силы МЧС, пострадавших и угрозы... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T17:15

2020-12-28T17:15

2020-12-28T17:23

лукойл

сургут

происшествия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Возгорание газокомпрессорной станции произошло на Южно-Ягунском нефтяном месторождении (ХМАО-Югра), к тушению привлечены силы МЧС, пострадавших и угрозы близлежащим производственным и социальным объектам нет, сообщил "Лукойл"."По информации ТПП (территориально-производственного предприятия - ред.) "Когалымнефтегаз" на Южно-Ягунском месторождении произошло возгорание газокомпрессорной станции. К тушению привлечены силы главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре. Пострадавших нет. Угроза близлежащим производственным и социальным объектам отсутствует", - говорится в сообщении.Отмечается, что причины инцидента будут определены по окончании тушения объекта и расследования данного события.ТПП "Когалымнефтегаз" - самое крупное территориально-производственное предприятие ООО "Лукойл-Западная Сибирь". В его состав входят три центральные инженерно-технологические службы, 15 цехов добычи нефти и газа, четыре цеха подготовки и перекачки нефти, три цеха сбора и транспортировки газа, две газокомпрессорные станции, нефтеперерабатывающий завод.Предприятие работает в пределах 29 лицензионных участков в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Добыча ведется на 22 лицензионных участках, на которых расположено 20 месторождений: Южно-Ягунская, Тевлинско-Русскинская, Пуровская группы.

https://ria.ru/20201228/pozhar-1591195180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лукойл, сургут, происшествия