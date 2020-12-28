https://ria.ru/20201228/pozhar-1591195180.html

Названа возможная причина пожара в Омске, где погиб ребенок

Названа возможная причина пожара в Омске, где погиб ребенок

Причиной пожара в частном доме в Омске, где погиб младенец и пострадали еще трое детей, могло стать короткое замыкание, так как в доме кроме печи был... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T11:56

2020-12-28T11:56

2020-12-28T11:56

следственный комитет россии (ск рф)

омск

происшествия

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ОМСК, 28 дек - РИА Новости. Причиной пожара в частном доме в Омске, где погиб младенец и пострадали еще трое детей, могло стать короткое замыкание, так как в доме кроме печи был электрообогреватель, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК РФ по области.По данным региональной прокуратуры, на улице Красных Зорь в Омске 27 декабря около 22.00 по местному времени (19.00 мск) загорелся частный дом, где жила женщина и четверо ее детей. По предварительной версии, мать ушла из дома в магазин, в это время в одной из комнат начался пожар и задымление, в итоге трехмесячный младенец погиб, трое детей с отравлением угарным газом доставлены в больницу, один из них в тяжелом состоянии, сообщили в прокуратуре."Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)... Причиной пожара могло стать короткое замыкание, так как в доме кроме печи также использовался электрообогреватель. Сейчас следователи выясняют, где находился во время пожара сожитель матери, с отцом детей женщина рассталась", - сообщили в СУСК.В СК также рассказали, что многодетной матери 24 года. В воскресенье в 21.00 по местному времени (18.00 мск) она ушла в магазин за молоком, оставила детей одних и заперла дверь. Когда женщина вернулась, в доме было задымление, из горящего дома она сама вынесла 3-летнюю дочь, 4-летнего и 2-летнего сыновей.

https://ria.ru/20201228/pozhar-1591172555.html

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), омск, происшествия