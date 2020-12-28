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В питомнике для бездомных собак в Иркутске произошел пожар
В питомнике для бездомных собак в Иркутске произошел пожар
Питомник для бездомных собак "К-9" загорелся в Иркутске утром в понедельник на площади 90 квадратных метров, животные спасены, пострадавших нет, сообщает... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T09:23
2020-12-28T09:23
иркутск
происшествия
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ИРКУТСК, 28 дек – РИА Новости. Питомник для бездомных собак "К-9" загорелся в Иркутске утром в понедельник на площади 90 квадратных метров, животные спасены, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Иркутской области.В пятом часу утра (около полуночи по мск) в пожарно-спасательную службу Иркутска поступило сообщение о пожаре на территории питомника для бездомных собак "К-9". На момент прибытия первых подразделений горела кровля двухэтажного административного здания, в котором содержались собаки, хранились корма и были обустроены подсобные помещения."Пожарными звена газодымозащитной службы из задымленного помещения были спасены 25 животных. Существовала угроза распространения огня по всему зданию площадью 300 квадратных метров и на пристрой площадью 90 квадратных метров. В 05:52 (00:52 мск) пожар был локализован на площади 90 квадратных метров, в 06:00 открытый огонь был потушен. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Сложность тушения пожара заключалась в плотной застройке и в особенностях горючих материалов: деревянное фанерно-каркасное здание с наличием пустот в строительных конструкциях и горючего утеплителя. Быстрому распространению огня способствовало возгорание хранившихся внутри здания пиротехнических изделий. К тушению привлекались пять единиц техники и 19 человек личного состава двух пожарно-спасательных частей. Причины пожара устанавливаются.
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иркутск, происшествия

В питомнике для бездомных собак в Иркутске произошел пожар

09:23 28.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ на месте возгорания складского помещения на улице Газопровод в Москве
Сотрудник МЧС РФ на месте возгорания складского помещения на улице Газопровод в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ИРКУТСК, 28 дек – РИА Новости. Питомник для бездомных собак "К-9" загорелся в Иркутске утром в понедельник на площади 90 квадратных метров, животные спасены, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Иркутской области.
В пятом часу утра (около полуночи по мск) в пожарно-спасательную службу Иркутска поступило сообщение о пожаре на территории питомника для бездомных собак "К-9". На момент прибытия первых подразделений горела кровля двухэтажного административного здания, в котором содержались собаки, хранились корма и были обустроены подсобные помещения.
"Пожарными звена газодымозащитной службы из задымленного помещения были спасены 25 животных. Существовала угроза распространения огня по всему зданию площадью 300 квадратных метров и на пристрой площадью 90 квадратных метров. В 05:52 (00:52 мск) пожар был локализован на площади 90 квадратных метров, в 06:00 открытый огонь был потушен. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Сложность тушения пожара заключалась в плотной застройке и в особенностях горючих материалов: деревянное фанерно-каркасное здание с наличием пустот в строительных конструкциях и горючего утеплителя. Быстрому распространению огня способствовало возгорание хранившихся внутри здания пиротехнических изделий. К тушению привлекались пять единиц техники и 19 человек личного состава двух пожарно-спасательных частей. Причины пожара устанавливаются.
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