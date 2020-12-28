https://ria.ru/20201228/pozhar-1591172555.html

В питомнике для бездомных собак в Иркутске произошел пожар

В питомнике для бездомных собак в Иркутске произошел пожар

Питомник для бездомных собак "К-9" загорелся в Иркутске утром в понедельник на площади 90 квадратных метров, животные спасены, пострадавших нет, сообщает... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T09:23

2020-12-28T09:23

2020-12-28T09:23

иркутск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582691792_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d467f10327b9040b2eb884e2a61f7927.jpg

ИРКУТСК, 28 дек – РИА Новости. Питомник для бездомных собак "К-9" загорелся в Иркутске утром в понедельник на площади 90 квадратных метров, животные спасены, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Иркутской области.В пятом часу утра (около полуночи по мск) в пожарно-спасательную службу Иркутска поступило сообщение о пожаре на территории питомника для бездомных собак "К-9". На момент прибытия первых подразделений горела кровля двухэтажного административного здания, в котором содержались собаки, хранились корма и были обустроены подсобные помещения."Пожарными звена газодымозащитной службы из задымленного помещения были спасены 25 животных. Существовала угроза распространения огня по всему зданию площадью 300 квадратных метров и на пристрой площадью 90 квадратных метров. В 05:52 (00:52 мск) пожар был локализован на площади 90 квадратных метров, в 06:00 открытый огонь был потушен. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Сложность тушения пожара заключалась в плотной застройке и в особенностях горючих материалов: деревянное фанерно-каркасное здание с наличием пустот в строительных конструкциях и горючего утеплителя. Быстрому распространению огня способствовало возгорание хранившихся внутри здания пиротехнических изделий. К тушению привлекались пять единиц техники и 19 человек личного состава двух пожарно-спасательных частей. Причины пожара устанавливаются.

https://ria.ru/20201228/pozhar-1591163309.html

иркутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иркутск, происшествия