https://ria.ru/20201228/pozhar-1591163309.html

В Омске младенец погиб при пожаре, трое детей отравились угарным газом

В Омске младенец погиб при пожаре, трое детей отравились угарным газом

Прокуратура проводит проверку после гибели младенца при пожаре в частном доме Омска ночью в воскресенье, где угарным газом надышались еще трое детей, сообщается РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T06:16

2020-12-28T06:16

2020-12-28T06:16

омск

происшествия

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ОМСК, 28 дек - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после гибели младенца при пожаре в частном доме Омска ночью в воскресенье, где угарным газом надышались еще трое детей, сообщается на сайте прокуратуры Омской области в понедельник.По данным региональной прокуратуры, пожар случился в частном доме на улице Красных Зорь в Омске около 22:00 по местному времени (19:00 мск) 27 декабря. В доме жила женщина и четверо ее маленьких детей. По предварительной версии, мать ушла из дома в магазин, в это время в одной из комнат начался пожар и задымление.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

https://ria.ru/20201225/suprugi-1590858243.html

омск

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омск, происшествия