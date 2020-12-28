В Омске младенец погиб при пожаре, трое детей отравились угарным газом
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
ОМСК, 28 дек - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после гибели младенца при пожаре в частном доме Омска ночью в воскресенье, где угарным газом надышались еще трое детей, сообщается на сайте прокуратуры Омской области в понедельник.
По данным региональной прокуратуры, пожар случился в частном доме на улице Красных Зорь в Омске около 22:00 по местному времени (19:00 мск) 27 декабря. В доме жила женщина и четверо ее маленьких детей. По предварительной версии, мать ушла из дома в магазин, в это время в одной из комнат начался пожар и задымление.
"В результате происшествия погиб ребенок 2020 года рождения, трое детей с признаками отравления продуктами горения госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии", - сообщается на сайте прокуратуры.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
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