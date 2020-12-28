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"Поспокойнее надо быть": 101-летняя бабушка поборола COVID-19
"Поспокойнее надо быть": 101-летняя бабушка поборола COVID-19
Долгожительница Татарстана Мариам Надершина успешно справилась с коронавирусной инфекцией. В клинике бабушка провела восемь дней и за время болезни даже успела отметить свой 101-й день рождения. "Самое главное – нервы свои беречь надо", – заявила долгожительница.
2020-12-28T15:02
2020-12-28T15:02
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Поспокойнее надо быть": 101-летняя бабушка поборола COVID-19
Долгожительница Татарстана Мариам Надершина успешно справилась с коронавирусной инфекцией. В клинике бабушка провела восемь дней и за время болезни даже успела отметить свой 101-й день рождения. «Самое главное – нервы свои беречь надо», – заявила долгожительница.
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"Поспокойнее надо быть": 101-летняя бабушка поборола COVID-19
Долгожительница Татарстана Мариам Надершина успешно справилась с коронавирусной инфекцией. В клинике бабушка провела восемь дней и за время болезни даже успела отметить свой 101-й день рождения. "Самое главное – нервы свои беречь надо", – заявила долгожительница.
2020-12-28T15:02
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"Поспокойнее надо быть": 101-летняя бабушка поборола COVID-19

15:02 28.12.2020
 
Читать ria.ru в
Долгожительница Татарстана Мариам Надершина успешно справилась с коронавирусной инфекцией. В клинике бабушка провела восемь дней и за время болезни даже успела отметить свой 101-й день рождения. "Самое главное – нервы свои беречь надо", – заявила долгожительница.
 
Республика Татарстан (Татарстан)
 
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