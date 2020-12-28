https://ria.ru/20201228/pospokoynee-nado-byt-101-letnyaya-babushka-poborola-covid-19-1591234069.html
"Поспокойнее надо быть": 101-летняя бабушка поборола COVID-19
"Поспокойнее надо быть": 101-летняя бабушка поборола COVID-19
Долгожительница Татарстана Мариам Надершина успешно справилась с коронавирусной инфекцией. В клинике бабушка провела восемь дней и за время болезни даже успела отметить свой 101-й день рождения. "Самое главное – нервы свои беречь надо", – заявила долгожительница.
2020-12-28T15:02
2020-12-28T15:02
2020-12-28T15:02
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"Поспокойнее надо быть": 101-летняя бабушка поборола COVID-19
Долгожительница Татарстана Мариам Надершина успешно справилась с коронавирусной инфекцией. В клинике бабушка провела восемь дней и за время болезни даже успела отметить свой 101-й день рождения. «Самое главное – нервы свои беречь надо», – заявила долгожительница.
2020-12-28T15:02
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PT0M38S
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"Поспокойнее надо быть": 101-летняя бабушка поборола COVID-19
Долгожительница Татарстана Мариам Надершина успешно справилась с коронавирусной инфекцией. В клинике бабушка провела восемь дней и за время болезни даже успела отметить свой 101-й день рождения. "Самое главное – нервы свои беречь надо", – заявила долгожительница.
2020-12-28T15:02
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PT0M38S
"Поспокойнее надо быть": 101-летняя бабушка поборола COVID-19
Долгожительница Татарстана Мариам Надершина успешно справилась с коронавирусной инфекцией. В клинике бабушка провела восемь дней и за время болезни даже успела отметить свой 101-й день рождения. "Самое главное – нервы свои беречь надо", – заявила долгожительница.