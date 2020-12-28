https://ria.ru/20201228/pomosch-1591193330.html

Архангельские власти помогут семье рыбака с затонувшего траулера

Архангельские власти помогут семье рыбака с затонувшего траулера

Власти Архангельской области окажут помощь семье члена экипажа затонувшего в Баренцевом море траулера "Онега" - уроженца этого региона, сообщил губернатор... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T11:47

2020-12-28T11:47

2020-12-28T11:47

крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море

александр цыбульский

андрей чибис

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

архангельская область

мурманская область

происшествия

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МУРМАНСК, 28 дек – РИА Новости. Власти Архангельской области окажут помощь семье члена экипажа затонувшего в Баренцевом море траулера "Онега" - уроженца этого региона, сообщил губернатор Александр Цыбульский в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, 16 из 19 находившихся на борту человек – мурманчане. Известно о двух спасенных и одном погибшем, тело которого поднято на траулер "Войково".Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в понедельник поручил организовать необходимую помощь семьям моряков затонувшего судна "Онега", судьба которых неизвестна.Ранее в МЧС РФ сообщили, что в понедельник утром судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, спасены двое. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения.Рыболовецкое судно "Онега" было построено в Норвегии в 1979 году, валовая вместимость – 368 тонн, порт приписки - Мурманск, ходило под флагом России. Согласно данным Marine Traffic, судно вышло из норвежского порта Киркенес 14 декабря, а последний раз заходило в Мурманск 11 декабря.

https://ria.ru/20201228/sudno-1591180429.html

архангельская область

мурманская область

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крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, александр цыбульский, андрей чибис, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), архангельская область, мурманская область, происшествия