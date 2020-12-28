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Архангельские власти помогут семье рыбака с затонувшего траулера
Архангельские власти помогут семье рыбака с затонувшего траулера
Власти Архангельской области окажут помощь семье члена экипажа затонувшего в Баренцевом море траулера "Онега" - уроженца этого региона, сообщил губернатор... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T11:47
2020-12-28T11:47
крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море
александр цыбульский
андрей чибис
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
архангельская область
мурманская область
происшествия
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МУРМАНСК, 28 дек – РИА Новости. Власти Архангельской области окажут помощь семье члена экипажа затонувшего в Баренцевом море траулера "Онега" - уроженца этого региона, сообщил губернатор Александр Цыбульский в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, 16 из 19 находившихся на борту человек – мурманчане. Известно о двух спасенных и одном погибшем, тело которого поднято на траулер "Войково".Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в понедельник поручил организовать необходимую помощь семьям моряков затонувшего судна "Онега", судьба которых неизвестна.Ранее в МЧС РФ сообщили, что в понедельник утром судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, спасены двое. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения.Рыболовецкое судно "Онега" было построено в Норвегии в 1979 году, валовая вместимость – 368 тонн, порт приписки - Мурманск, ходило под флагом России. Согласно данным Marine Traffic, судно вышло из норвежского порта Киркенес 14 декабря, а последний раз заходило в Мурманск 11 декабря.
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крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, александр цыбульский, андрей чибис, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), архангельская область, мурманская область, происшествия

Архангельские власти помогут семье рыбака с затонувшего траулера

11:47 28.12.2020
 
© РИА НовостиСпасатели МЧС
Спасатели МЧС - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 28 дек – РИА Новости. Власти Архангельской области окажут помощь семье члена экипажа затонувшего в Баренцевом море траулера "Онега" - уроженца этого региона, сообщил губернатор Александр Цыбульский в своем Telegram-канале.
"На этот час подтверждена информация о том, что среди членов экипажа траулера "Онега" – один уроженец Архангельской области. Поисковая операция продолжается. Мы окажем всю необходимую помощь и поддержку семье моряка", - написал Цыбульский.
Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, 16 из 19 находившихся на борту человек – мурманчане. Известно о двух спасенных и одном погибшем, тело которого поднято на траулер "Войково".
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в понедельник поручил организовать необходимую помощь семьям моряков затонувшего судна "Онега", судьба которых неизвестна.
Судно Онега - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
10:26
Стали известны подробности ЧП с рыболовным судном в Баренцевом море
Ранее в МЧС РФ сообщили, что в понедельник утром судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, спасены двое. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения.
Рыболовецкое судно "Онега" было построено в Норвегии в 1979 году, валовая вместимость – 368 тонн, порт приписки - Мурманск, ходило под флагом России. Согласно данным Marine Traffic, судно вышло из норвежского порта Киркенес 14 декабря, а последний раз заходило в Мурманск 11 декабря.
 
Крушение рыболовного судна "Онега" в Баренцевом мореАлександр ЦыбульскийАндрей ЧибисМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Архангельская областьМурманская областьПроисшествия
 
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