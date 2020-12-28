https://ria.ru/20201228/pogoda-1591205042.html
Синоптик рассказал о погодных условиях в момент крушения "Онеги"
Синоптик рассказал о погодных условиях в момент крушения "Онеги"
Ураганный ветер до 32 метров в секунду, метель и температура воздуха -12 градусов были в Баренцевом море в момент крушения рыболовецкого судна "Онега", сообщил... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T12:41
2020-12-28T12:41
2020-12-28T12:41
крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море
погода
евгений тишковец
баренцево море
новая земля
происшествия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Ураганный ветер до 32 метров в секунду, метель и температура воздуха -12 градусов были в Баренцевом море в момент крушения рыболовецкого судна "Онега", сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По данным МЧС РФ, судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море в районе Новой Земли в понедельник утром. На борту находились 19 человек, спасены двое. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения.Синоптик добавил, что по климатической статистике наибольшая вероятность обледенения судов в Баренцевом море приходится как раз на переднюю часть циклона – это 50% случаев. По его словам, согласно теоретическим расчетам, интенсивность обледенения судна могла быть "сильной", скорость обледенения – "очень быстрой".Тишковец отметил, что, по всей видимости, произошло так называемое "брызговое" обледенение, обусловленное забрызгиванием и заливанием судна забортной водой."Интенсивность такого обледенения зависит от конструктивных особенностей судна, способности экипажа вести борьбу с обледенением имеющимися в распоряжении ручными средствами, чтобы обеспечить безопасность плавания судна, и комплекса гидрометеорологических условий, которые в данном случае благоприятствовали стремительному отложению большого количества льда, в результате чего резко ухудшились мореходные качества судна с низким надводным бортом, повысило центр тяжести, увеличило парусность, что во время шторма привело к потере устойчивости, внезапному опрокидыванию и гибели судна", - заключил синоптик.В пресс-службе Росрыболовства сообщили, что информация о затоплении судна "Онега" поступила утром 28 декабря по линии оперативного дежурного. В ведомстве уточнили, что судно принадлежало рыболовецкому колхозу имени М.И.Калинина. В непосредственной близости от места катастрофы находились рыбопромысловые суда "Войково", "Капелан" и "Антиас". На борт "Войково" подняты двое из 19 членов экипажа "Онеги".Рыболовецкое судно "Онега" было построено в Норвегии в 1979 году, валовая вместимость – 368 тонн, порт приписки - Мурманск, ходило под флагом России. Согласно данным Marine Traffic, судно вышло из норвежского порта Киркенес 14 декабря, а в Мурманск последний раз заходило 11 декабря.
https://ria.ru/20201228/ekipazh-1591198449.html
https://ria.ru/20201228/sudno-1591197339.html
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крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, погода, евгений тишковец, баренцево море, новая земля, происшествия
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Ураганный ветер до 32 метров в секунду, метель и температура воздуха -12 градусов были в Баренцевом море
в момент крушения рыболовецкого судна "Онега", сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
.
По данным МЧС
РФ, судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море в районе Новой Земли
в понедельник утром. На борту находились 19 человек, спасены двое. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения.
"Судно "Онега"… попало в зону штормовой погоды, обусловленной передней частью североатлантического циклона. В восточной акватории моря ветер в порывах усиливался до 25 метров в секунду, высота волн достигала 3-6 метров, наблюдались заряды снега с ухудшением видимости, температура морской воды от 0 до плюс 3. Единственная метеостанция на западе Новой Земли – Малые Кармакулы - фиксировала метель и порывы ветра ураганной силы - до 32 метров в секунду, температура воздуха минус 12,1", - сообщил Тишковец.
Синоптик добавил, что по климатической статистике наибольшая вероятность обледенения судов в Баренцевом море приходится как раз на переднюю часть циклона – это 50% случаев. По его словам, согласно теоретическим расчетам, интенсивность обледенения судна могла быть "сильной", скорость обледенения – "очень быстрой".
Тишковец отметил, что, по всей видимости, произошло так называемое "брызговое" обледенение, обусловленное забрызгиванием и заливанием судна забортной водой.
"Интенсивность такого обледенения зависит от конструктивных особенностей судна, способности экипажа вести борьбу с обледенением имеющимися в распоряжении ручными средствами, чтобы обеспечить безопасность плавания судна, и комплекса гидрометеорологических условий, которые в данном случае благоприятствовали стремительному отложению большого количества льда, в результате чего резко ухудшились мореходные качества судна с низким надводным бортом, повысило центр тяжести, увеличило парусность, что во время шторма привело к потере устойчивости, внезапному опрокидыванию и гибели судна", - заключил синоптик.
В пресс-службе Росрыболовства
сообщили, что информация о затоплении судна "Онега" поступила утром 28 декабря по линии оперативного дежурного. В ведомстве уточнили, что судно принадлежало рыболовецкому колхозу имени М.И.Калинина. В непосредственной близости от места катастрофы находились рыбопромысловые суда "Войково", "Капелан" и "Антиас". На борт "Войково" подняты двое из 19 членов экипажа "Онеги".
Рыболовецкое судно "Онега" было построено в Норвегии
в 1979 году, валовая вместимость – 368 тонн, порт приписки - Мурманск
, ходило под флагом России. Согласно данным Marine Traffic, судно вышло из норвежского порта Киркенес
14 декабря, а в Мурманск последний раз заходило 11 декабря.