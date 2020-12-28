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Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник
Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник
Облачная погода, без осадков и высокое атмосферное давление ожидает москвичей в понедельник, температура воздуха в столице - от минус 6 до минус 8 градусов,... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T08:02
2020-12-28T08:02
2020-12-28T08:02
александр синенков
погода
москва
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Облачная погода, без осадков и высокое атмосферное давление ожидает москвичей в понедельник, температура воздуха в столице - от минус 6 до минус 8 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня в столице облачно с прояснениями, без осадков. Максимальные температуры - минус 6 - минус 8 градусов, в столичном регионе - минус 5 - минус 10", - сказал Синенков.Синоптик добавил , что ожидается юго-восточный ветер, 2-7 метров в секунду.Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
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александр синенков, погода, москва