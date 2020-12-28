https://ria.ru/20201228/plakaty-1591172088.html

Более полутора тысяч праздничных плакатов украсили Москву

Более полутора тысяч праздничных плакатов украсили Москву

Специалисты комплекса городского хозяйства украсили Москву праздничными плакатами с поздравлениями горожанам с Новым годом и Рождеством, установлено более 1,5... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T09:16

2020-12-28T09:16

2020-12-28T09:16

новый год—2021

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства украсили Москву праздничными плакатами с поздравлениями горожанам с Новым годом и Рождеством, установлено более 1,5 тысяч плакатов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства украсили Москву праздничными плакатами с поздравлениями горожанам с Новым годом и Рождеством. В общей сложности на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах установлено более 1,5 тысяч праздничных плакатов. Подготовлены тематические видеоролики, которые до 10 января будут транслироваться на медиафасадах здания Центрального телеграфа и домах-книжках на Новом Арбате",- отметил Бирюков.Заместитель мэра напомнил, что в преддверии новогодних праздников Москву украсили 4 тысяч объемных декоративных конструкций, в том числе полюбившиеся горожанам световые тоннели и арки, навесы из гирлянд и светящиеся шары."В новогодней иллюминации используется только современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, рассчитаны на работу в любых погодных условиях", - сказал Бирюков.Он сообщил, что при украшении Москвы используются имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника."За последние годы сформирован достаточный запас праздничных элементов, позволяющий обеспечить полноценное украшение города, поэтому дополнительных закупок не требуется", - заключил он.

https://ria.ru/20201225/sneg-1590988136.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва