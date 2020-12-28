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Пользователи Рунета рассказали, как пандемия повлияла на их жизнь
Пользователи Рунета рассказали, как пандемия повлияла на их жизнь
Уходящий 2020 год полностью изменил жизнь почти половины пользователей Рунета, столько же назвали самым трудным периодом пандемию, показало исследование соцсети РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T18:43
2020-12-28T18:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
одноклассники
общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Уходящий 2020 год полностью изменил жизнь почти половины пользователей Рунета, столько же назвали самым трудным периодом пандемию, показало исследование соцсети "Одноклассники" (ОК) совместно с исследовательским центром ResearchMe.Исследование проводилось в декабре методом онлайн-опроса более 1,1 тысячи пользователей Рунета старше 18 лет, говорится в сообщении ОК.Период пандемии коронавируса 2020 года в целом назвали сложным 48% респондентов. Среди пользователей до 24 лет 68% считают его наиболее трудным в своей жизни. С ними согласны 60% опрошенных до 34 лет и 43% - 35-44 лет.При этом люди старшего возраста, отвечая на вопрос, какой период они считают самым трудным для себя или своей семьи, вспомнили о событиях 1991-1992 годов: 31% пользователей 45-54 лет и 48% пользователей старше 55 лет. А вот пандемию коронавируса люди этих возрастных категорий назвали сложной 38% и 32% соответственно.Почти 40% респондентов заявили, что этот год был бы для них счастливее, если бы было больше денежных средств и 33% - если бы у них появились новые материальные блага (новая машина, квартира, дом и прочее). При этом 34% рассказали о том, что они хотели бы проводить больше времени с близкими и родными."Конечно, многие говорили о том, что хотели бы чаще путешествовать - таких респондентов было 30%. Почти четверть опрошенных (23%) мечтают об отмене ограничений, связанных с коронавирусом. И только 6% пользователей рунета заявили, что счастливы, несмотря ни на что", - рассказали в ОК.Говоря о своих изменениях в 2020 году, более трети опрошенных (31%) рассказали, что начали трепетнее относиться к своим друзьям и близким, больше общаться с родителями (17%). Женщины чаще мужчин говорили о пересмотре отношений с близкими: 35% против 28% соответственно.При этом 35% респондентов рассказали, что в этом году они стали реже общаться с друзьями. Кроме того, 2020 год многим запомнился тем, что они начали больше готовить - об этом заявили 22% опрошенных. При этом 21% респондентов заметили, что они прибавили в весе, и 10% - что похудели. Есть те, кто стал больше читать (18%), открыл новые увлечения (16%) или завел домашнее животное (12%).Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, одноклассники, общество

Пользователи Рунета рассказали, как пандемия повлияла на их жизнь

18:43 28.12.2020
 
© Depositphotos / Julia StankevychЖенщина за компьютером
Женщина за компьютером - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© Depositphotos / Julia Stankevych
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Уходящий 2020 год полностью изменил жизнь почти половины пользователей Рунета, столько же назвали самым трудным периодом пандемию, показало исследование соцсети "Одноклассники" (ОК) совместно с исследовательским центром ResearchMe.
Исследование проводилось в декабре методом онлайн-опроса более 1,1 тысячи пользователей Рунета старше 18 лет, говорится в сообщении ОК.

Так, 47% опрошенных отметили, что 2020 год полностью изменил их жизнь, особенно часто так отвечали респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (64%) и 25-34 лет (53%). Пользователи оценили, в какую сторону изменилась их жизнь по десятибалльной шкале: удачным (оценки от 6 до 10) этот год назвали 33% опрошенных, неудачным (оценки от 1 до 4) - 41%.

Период пандемии коронавируса 2020 года в целом назвали сложным 48% респондентов. Среди пользователей до 24 лет 68% считают его наиболее трудным в своей жизни. С ними согласны 60% опрошенных до 34 лет и 43% - 35-44 лет.
При этом люди старшего возраста, отвечая на вопрос, какой период они считают самым трудным для себя или своей семьи, вспомнили о событиях 1991-1992 годов: 31% пользователей 45-54 лет и 48% пользователей старше 55 лет. А вот пандемию коронавируса люди этих возрастных категорий назвали сложной 38% и 32% соответственно.
Почти 40% респондентов заявили, что этот год был бы для них счастливее, если бы было больше денежных средств и 33% - если бы у них появились новые материальные блага (новая машина, квартира, дом и прочее). При этом 34% рассказали о том, что они хотели бы проводить больше времени с близкими и родными.
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"Конечно, многие говорили о том, что хотели бы чаще путешествовать - таких респондентов было 30%. Почти четверть опрошенных (23%) мечтают об отмене ограничений, связанных с коронавирусом. И только 6% пользователей рунета заявили, что счастливы, несмотря ни на что", - рассказали в ОК.
Говоря о своих изменениях в 2020 году, более трети опрошенных (31%) рассказали, что начали трепетнее относиться к своим друзьям и близким, больше общаться с родителями (17%). Женщины чаще мужчин говорили о пересмотре отношений с близкими: 35% против 28% соответственно.
При этом 35% респондентов рассказали, что в этом году они стали реже общаться с друзьями. Кроме того, 2020 год многим запомнился тем, что они начали больше готовить - об этом заявили 22% опрошенных. При этом 21% респондентов заметили, что они прибавили в весе, и 10% - что похудели. Есть те, кто стал больше читать (18%), открыл новые увлечения (16%) или завел домашнее животное (12%).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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