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Голикова надеется, что в 2021 году пандемия отступит
Голикова надеется, что в 2021 году пандемия отступит
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила надежду на то, что пандемия отступит в 2021 году. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T16:45
2020-12-28T16:45
2020-12-28T16:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила надежду на то, что пандемия отступит в 2021 году.Она поздравила россиян с наступающим Новым годом, пожелала здоровья, успехов."Очень надеяться на то, что с приходом Нового года болезнь отступит, мы преодолеем те сложности, которые у нас с вами были в 2020 году. У нас есть все основания эти сложности преодолеть. Берегите себя и, пожалуйста, вакцинируйтесь", - сказала она на брифинге.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова, общество